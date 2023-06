Basket Serie C, tre squadre messinesi hanno il titolo sportivo - Tempostretto

Fortitudo Messina, Il Minibasket Milazzo e Peppino Cocuzza 1947 potranno iscriversi alla prossima serie C Unica, massimo campionato regionale, entro il 25 luglio

La rivoluzione nella lega basket porterà ad avere una serie C unica nella prossima stagione a fronte della creazione di una serie B Interregionale. A quest’ultima si sono qualificate Piazza Armerina e Svincolati Milazzo a cui si sono aggiunte, dopo dei playoff molto combattuti, Orsa Barcellona, Castanea Basket e Basket School Messina.

“Il Comitato Regionale Fip Sicilia – si legge nel comunicato ufficiale – ha assegnato il diritto sportivo a 14 squadre per la disputa del campionato di Serie C Unica 2023-2024. Al campionato sono ammesse otto squadre che hanno disputato la Serie C Gold 2022-‘23, cinque squadre dalla Serie C Silver 2022-’23 e la formazione vincente della Serie D Sicilia 2022-’23”.

Tra queste tre formazioni della provincia di Messina (Fortitudo, Il Minibasket e Peppino Cocuzza) che avranno tempo per espletare la procedura di iscrizione entro il 25 luglio a quello che diventerà il massimo campionato regionale di basket.

Le messinesi aventi diritto

Ci sarà la Fortitudo Messina che ha perso due finali per la promozione in B Interregionale, i ragazzi di coach Cavalieri avranno il dente avvelenato e potrebbero essere i chiari favoriti a questo punto per la vittoria del campionato.

Accanto a loro le due tirreniche Il Minibasket Milazzo e la Peppino Cocuzza 1947 di San Filippo del Mela, entrambe nella passata stagione hanno preso parte al campionato di C Silver. Mentre sempre in C Gold, attraversando lo stretto, le due squadre di Reggio Calabria, la Vis e la Dierre.

Le altre 9 formazioni che potranno iscriversi alla prossima C Unica sono: Basket Giarre, Cus Palermo, Invicta Caltanissetta, Olympia Basket Comiso, Sport Club Gravina, Cus Catania, Polisportiva Alfa Catania, Basket School Gela, Basket Academy Catanzaro.

