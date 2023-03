"Basta occupare gli stalli per disabili": 500 multe e 150 rimozioni in 20 giorni - Tempostretto

A Messina oltre 600 i punti decurtati dalle patenti, mentre quasi una cinquantina i pass per disabili ritirati

MESSINA – Tolleranza zero per chi occupa gli stalli auto riservati alle persone con disabilità: nei primi 20 giorni di marzo il bilancio è di 500 multe e 150 rimozioni. Si tratta di automobili che, senza averne titolo, erano parcheggiate nei posti auto riservati alle persone con disabilità o che ostruivano i percorsi a loro riservati. Oltre 600 i punti decurtati dalle patenti, mentre quasi una cinquantina i pass per disabili che nell’arco di un anno sono stati ritirati perché contraffatti o scaduti. Con l’arrivo del comandante Stefano Blasco, in attesa che il corpo municipale abbia un organico più ampio e in sinergia con l’a, nuove energie sono state immesse in un corpo chiamato a un compito immane. Quello di far rispettare le regole in una realtà refrattaria.

In questo periodo continua così l’attività della sezione Radiomobile e Motociclisti della Municipale, coordinata dagli ispettori Giuseppe Mostaccio e Domenico Mento, e risultano molte le segnalazioni ricevute dalla centrale operativa della Polizia municipale al numero telefonico 090771000.

