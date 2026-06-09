“Basta promesse, servono risposte concrete”: la mobilitazione dei lavoratori all’ospedale Piemonte

Primo giorno di protesta davanti alla struttura del Viale Europa. Cisl Fp Messina: "Chiediamo verifiche sulla gestione dell'Irccs".

MESSINA – Dopo aver proclamato lo stato di agitazione, approvato all’unanimità il 21 maggio scorso, è partita in mattinata la mobilitazione dei lavoratori all’Irccs Neurolesi Piemonte. La Cisl Fp Messina è scesa in campo al fianco dei dipendenti che hanno protestato in mattinata. Al centro della protesta le numerose criticità che, secondo il sindacato, interessano l’organizzazione del lavoro, la gestione delle risorse umane, la trasparenza amministrativa e la tutela dei diritti dei professionisti sanitari e amministrativi.

La protesta e le criticità

Il sindacato ha chiesto la stabilizzazione dei lavoratori precari che hanno già maturato i requisiti previsti dalla normativa, denunciando il protrarsi di incarichi temporanei e proroghe mensili che rischiano di compromettere la continuità assistenziale. Cisl Fp Messina ha inoltre denunciato una grave carenza di personale nei reparti, con conseguenze dirette sulla qualità dell’assistenza e sulla possibilità per molti dipendenti di usufruire delle ferie estive previste dal contratto. Tra le principali rivendicazioni figurano anche la definizione della procedura per il pagamento della produttività, la regolare erogazione dei buoni pasto, la revisione della dotazione organica aziendale l’eventuale rideterminazione dell’atto aziendale e una maggiore valorizzazione economica e professionale del personale.

Ma un’altra criticità è la mancata risposta a diverse richieste di accesso agli atti e di chiarimento sulla distribuzione del personale, sulla mobilità interna e sugli incarichi organizzativi, sollevando interrogativi sulla trasparenza delle procedure e sull’applicazione dei regolamenti vigenti. Particolare preoccupazione viene espressa anche sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro, con segnalazioni relative a reparti e spogliatoi che necessiterebbero di verifiche e interventi, nonché sulla distribuzione dei carichi di lavoro tra il personale sanitario e amministrativo.

Bicchieri: “La Regione verifichi la gestione dell’Irccs”

Giovanna Bicchieri, segretario generale di Cisl Fp Messina, ha spiegato: “Chiediamo alla Regione Siciliana e all’Assessorato regionale alla Salute di avviare verifiche approfondite sulla gestione dell’Irccs, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi, economici e amministrativi, compresi i criteri di assegnazione degli incarichi, la gestione delle risorse economiche e la rendicontazione delle attività assistenziali e riabilitative segnaliamo possibili difformità di legge nella gestione economica poiché Irccs ha già chiesto dei prestiti ad asp Messina e anche nel pagamento del minutaggio da parte della regione Siciliana. Nei prossimi giorni parte della documentazione raccolta sarà trasmessa alle autorità competenti e alla Corte dei Conti affinché vengano effettuati tutti gli accertamenti necessari”.

E ancora: “Questa mobilitazione rappresenta solo la prima tappa di un percorso che punta a restituire dignità ai lavoratori, garantire trasparenza amministrativa e assicurare ai cittadini servizi sanitari efficienti e di qualità. Chi non mette al centro la salute dei cittadini e il benessere dei lavoratori non può continuare a guidare una struttura pubblica così importante”. Tra le richieste finali avanzate dal sindacato figurano anche la realizzazione di adeguate aree di parcheggio per il personale e una più equa distribuzione dei carichi di lavoro negli uffici amministrativi, spesso costretti a sostenere attività straordinarie senza adeguati riconoscimenti economici.