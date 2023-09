Beach sprint, tre messinesi in Francia per rappresentare l'Italia agli Europei - Tempostretto

Si tratta dei tesserati Peloro, Lucio Fugazzotto, Maria Condurso e Giovanni Ficarra, impegnati dall'1 al 3 settembre

La Rowing Club Peloro è pronta per il campionato Europeo di beach sprint. Saranno infatti in tre i messinesi che rappresentando l’Italia prenderanno parte alla competizione iniziata quest’oggi venerdì 1 settembre e che si concluderà domenica 3 settembre in Francia, nel comune di La Seyne-Sur-Mer. Le gare dei messinesi inizieranno ufficialmente sabato con i turni preliminari (trials), mente domenica ci saranno le gare ad eliminazione dagli ottavi o dai quarti fino alle finali che assegneranno le medaglie.

Prenderanno parte a quattro specialità diverse con Giovanni Ficarra che sarà al via nel singolo senior (cm1x), singolo under 19 per Lucio Fugazzotto (cjm1x). Doppio senior mix che vedrà insieme Maria Condurso e Giovanni Ficarra (cmix2x), infine doppio under 19 mix con Lucio Fugazzotto e Maria Lanciano (cjmix2x). Gli atleti saranno seguiti dal coach Dario Femminò con il supporto del medico Alessandra Bitto, agli ordini del tecnico federale Spartaco Barbo.