Beach Volley, a Tre Fontane la tappa conclusiva del campionato siciliano - Tempostretto

Il campionato regionale di Beach Volley "è stato uno splendido percorso", ad affermarlo il presidente Fipav Sicilia Di Giacomo

TRAPANI – Con l’avvincente tappa “master” andata in scena al lido “Monnalisa” di Tre Fontane si è concluso il campionato regionale di Beach Volley 2022 targato Fipav Sicilia. Un circuito che ha regalato forti emozioni, quello strutturato dal Comitato Regionale siciliano, scandito da sei weekend di gare che hanno certificato un evidente successo, in rapporto agli anni precedenti, non solo in termini di partecipazioni – tra atleti, addetti ai lavori e spettatori – ma anche in chiave prospettica e di potenziale crescita del movimento, grazie alle giornate di qualificazione rivolte ai giovanissimi, calendarizzate per ogni venerdì che ha preceduto le sfide sulla sabbia.

A Tre Fontane, location che ha ospitato la tappa dello scorso fine settimana – dopo le precedenti giornate di gare che avevano toccato, in sequenza, Isola delle Femmine, Catania, Trapani e Messina – sono state incoronate le due coppie vincitrici del campionato: Moltrasio-Moneta (Femminile) e Lombardo-Caracci (Maschile).

Soddisfazione della Fipav Sicilia

«Abbiamo concluso al meglio questo nostro percorso – ha commentato il presidente della Fipav Sicilia, Nino Di Giacomo – assistendo ad un evento finale che si è giocato davanti ad una splendida cornice di pubblico, in un contesto che vanta grande tradizione come quello di Tre Fontane, già in passato palcoscenico di eventi di livello internazionale. La grande partecipazione che ha contraddistinto non solo la tappa finale, ma anche le cinque precedenti, è la migliore risposta possibile alla nostra linea strategica fondata sul potenziamento degli investimenti destinati al beach volley: una disciplina che, nella nostra visione, in Sicilia può e deve trovare il suo sbocco naturale per trasformare la nostra isola in un riferimento assoluto per questo sport.

Abbiamo risvegliato – ha aggiunto il massimo dirigente del Comitato Fipav Sicilia – uno sport trascurato per troppo tempo, iniettando nuove energie, passione costante e mettendo in campo un’organizzazione attraverso cui siamo riusciti, tra le altre cose, ad aumentare il numero di tappe rispetto al 2021, assicurando al contempo una visibilità assoluta alla manifestazione, grazie al lavoro della nostra area comunicazione, che ha garantito la copertura, integrale e in diretta, di tutto il circuito. Dico grazie a tutta l’organizzazione, a chi ci ha creduto e in particolare alla consigliera regionale Speranza Maiello, delegata al beach per Fipav Sicilia, autrice di un’impeccabile supervisione».

