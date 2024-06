Beach Volley al Duomo, il presidente Manfredi: “La Sicilia viaggia alla grande”

All'arena in piazza Duomo anche Giuseppe Manfredi, presidente nazionale della Fipav: "Questi tornei sono investimento per i nostri atleti e il movimento"

MESSINA – Nella giornata di sabato la beach arena di piazza Duomo ha ricevuto la visita di Giuseppe Manfredi, presidente nazionale della Fipav, la federazione italiana di pallavolo. Il presidente ha preso parte anche alla premiazione effettuata dal comitato territoriale provinciale alle squadre vincitrici dei campionati giovanili. Erano inoltre presenti il presidente Fipav Sicilia Antonio Locandro e il presidente Fipav Messina Alessandro Zurro.

Il presidente nazionale Manfredi ha spiegato l’importanza di ospitare i tornei come quello che Messina ha vissuto in questi giorni nella sua piazza più bella: “Noi come federazione – spiega il presidente Manfredi – stiamo investendo tanto su questo tipo di tornei. Queste manifestazioni danno possibilità ai nostri atleti di acquisire punti in modo che possano fare tanta strada nel ranking. Sono investimenti che continuiamo a fare per migliorare il beach e abbiamo avuto risultati importanti quest’anno”.

Qual è la situazione del movimento? Sia Beach che indoor?

“Nel beach abbiamo migliorato, da un punto di vista anagrafico, e ringrazio Marta (Menegatti, nda) e Paolo (Nicolai, nda) per quanto riguarda l’impegno messo coi giovani. Abbiamo confermato tre coppie come l’ultima olimpiade e proveremo a qualificare la quarta coppia per le prossime a Los Angeles nel 2028. Per quanto riguarda l’indoor non essere riusciti a centrare subito la qualificazione, ma sapevamo bene che non potevamo sbagliare. Nella squadra femminile abbiamo avuto un periodo di rinnovamento e ora i risultati ci danno ragione e sono felicissimo. Ho sempre sostenuto che se si fa sistema si va avanti ed è importante investire sulle società”.

Come va la Sicilia? Le squadre di Serie A, Akademia e Saturnia, aiutano il movimento?

“La Sicilia è tornata a viaggiare alla grande, dal punto di vista numerico sono cresciuti i tesseramenti e i giovani, inoltre si stanno vedendo risultati importanti per i club. Akademia e Saturnia stanno sicuramente trainando il movimento siciliano, questa è una regione che si presta per cultura alla pallavolo. Poi bisogna ridimensionarsi a quelle che sono le possibilità, spero che la crescita sia non dico netta ma che produca consolidamento specie nei settori giovanili. Lavorando molto sui ragazzi possiamo fare tantissimo”.