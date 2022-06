Beach Volley, il World Tour sbarca a Giardini Naxos dal 30 giugno - Tempostretto

56 coppie provenienti da tutto il mondo si sfideranno sulla spiaggia del "Lido di Naxos" da giovedì fino a domenica 3 luglio

GIARDINI NAXOS – Sarà un evento internazionale da non perdere quello che dal 30 giugno al 3 luglio 2022 si svolgerà a Giardini Naxos, presso il “Lido di Naxos”. Il Volleyball World Beach Pro Tour Futures 2022, manifestazione internazionale di beach volley, porterà l’attenzione di tutto il mondo sulle spiagge della Sicilia.

Si tratta del circuito più importante a livello mondiale della disciplina da spiaggia in Sicilia, con una delle sole 4 tappe del circuito “Futures” che si realizzeranno in Italia per il 2022 (unico appuntamento in Sicilia) e che vedrà la partecipazione di alcuni tra i migliori atleti al mondo provenienti da ben 28 Nazioni differenti (spaziando dal Brasile all’Argentina, dagli Stati Uniti al Giappone ed alla Cina, solo per citane qualcuna), per un totale di 28 coppie maschili ed altrettante femminili pronte a dare spettacolo sulle spiagge del Lido di Naxos, location incantevole che ha garantito grande ospitalità e collaborazione per realizzare la manifestazione.

Volleyball World Beach Pro Tour Futures

L’evento, realizzato dalla Confédération Européenne de Volleyball e da Volleyball World, rappresenta un format tutto nuovo: una manifestazione itinerante che metterà in mostra il meglio del beach volley creando eventi unici in città iconiche e location uniche in tutto il mondo. A Giardini Naxos la manifestazione sarà organizzata dalla Ssd Team Volley Messina, promoter locale della tappa, in stretta sinergia e collaborazione con la Polisportiva Naxos, la Asd Mediterranea Eventi e la Triptop Srls.

Per realizzare la tappa siciliana, inoltre, è risultato indispensabile il supporto di alcuni partner quali la Regione Sicilia, il Comune di Giardini Naxos, la Federazione Italiana Pallavolo, insieme al Comitato Regionale Fipav Sicilia presieduto da Nino Di Giacomo, ed al Comitato Territoriale Fipav Messina, presieduto da Alessandro Zurro. Così come si sta dimostrando fondamentale il sostegno di numerosi partner che hanno sposato con grande impegno iniziativa.

Il torneo “Futures” rappresenta una delle 3 categorie del nuovo circuito mondiale lanciato ufficialmente nell’estate 2022. All’interno di questo torneo gareggeranno gli atleti con il miglior ranking al mondo, partecipando a competizioni divise su tre livelli: Elite 16, Challenge ed appunto Futures. Alla tappa di Giardini Naxos si presenteranno coppie provenienti da tutto il mondo, che avranno lo scopo di sfidarsi per ottenere punteggi utili per qualificarsi al Main Draw successivo ed accumulare punteggio utile ad accedere alla categoria Challenge.

Zurro, Fipav Messina: “Stimolo per il movimento”

Ospitare un evento di importanza mondiale rappresenta anche un riconoscimento di valore per il lavoro svolto dal Comitato territoriale Fipav di Messina, come sottolinea il presidente Alessandro Zurro. “Non posso che ringraziare la Federazione Italiana Pallavolo per l’assegnazione della tappa in Sicilia, una delle sole 4 in Italia. La macchina organizzativa è già partita da diverso tempo, grazie anche alla vicinanza di appassionati e professionisti che ci hanno portato in questi anni ad ottenere grandissimi risultati, come il promoter Team volley ed i partner organizzativi Polisportiva Naxos, Mediterranea Eventi e Triptop.

La manifestazione, tra l’altro, assume anche un’importanza “simbolica”: grazie al lavoro di tutte le componenti del Comitato Territoriale, cosi come del Comitato Regionale, ed a quello di ogni singola società stiamo riuscendo ad uscire alla grande dal tunnel della pandemia. Lo dimostrano i numeri del movimento, in ripresa ed in crescita, e lo dimostra anche il ritorno delle grandi manifestazioni.

Per il Comitato che rappresento – conclude Zurro – e per tutto il movimento messinese, ospitare ed organizzare una manifestazione di questa portata è un onore ed è motivo di grande orgoglio, perché si tratta di un evento mondiale che tocca località importanti, come del resto anche la baia di Giardini Naxos: location unica all’altezza dell’evento. Questo, ancora una volta, ci permette di sottolineare l’importanza del binomio sport e turismo, come sempre vincente”.

Il programma

Uno spettacolo unico, dunque, che proietterà le meravigliose spiagge siciliane in tutto il mondo e porterà tanti sportivi ed appassionati a scoprire, conoscere e visitare i magici luoghi della nostra provincia, senza fermarsi al puro aspetto sportivo ma allargandosi ad un concetto molto più ampio imperniato sul turismo e sull’attrattività nei confronti del territorio.

Nelle giornate di giovedi 30 giugno si terrà il torneo di qualificazione, venerdi 1 luglio il tabellone ad eliminazione, sabato 2 luglio gli ottavi ed i quarti di finale e, infine, domenica 3 luglio sarà dedicata a semifinali e finali del torneo.

Tutte le informazioni sulla tappa di Giardini Naxos sono presenti sugli account social ufficiali degli organizzatori della manifestazione locale (Team Volley, Polisportiva Naxos, Mediterranea Eventi e Triptop), mentre le info su hospitality sono reperibili sui social ufficiali di Triptop oppure scrivendo all’indirizzo “triptopteam@gmail.com“.