Beach Volley Pro Tour, come è andata la seconda giornata FOTO - Tempostretto

Già due coppie azzurre, nel torneo femminile, sicure dei quarti di finale. Il programma di sabato si apre con i primi verdetti che chiuderanno i gironi degli uomini

MESSINA – Seconda giornata a Piazza Duomo che ha visto le migliori coppie, teste di serie, scendere in campo al cospetto di un pubblico caloroso. Sono arrivati già i primi verdetti con i gironi femminili completati. Avanzano ai quarti di finale le coppie femminili che hanno chiuso al primo posto vincendo entrambe le due partite nel proprio girone giocate quest’oggi: Bianchin-Scampoli nel girone A, le austriache Schutznhofer-Friedl nel girone B, le argentine Najul-Peralta avanzano dal girone C e Orsi-Bianchi dal girone D.

Eliminate le quarte che hanno perso entrambe le due partite del proprio girone, tra loro anche la coppia italiana Dalmazzo-Bechis, mentre seconde e terze giocheranno domani, sabato 1 luglio dalle 13 in poi, una sorta di spareggio per accedere ai quarti di finale.

Gli uomini giocano una sola partita di girone e domani in mattinata, dalle 8:30 in poi, completeranno col secondo turno. Sul campo uno, il principale proprio di fronte al Duomo e l’unico con le tribune, ci sarà sempre una coppia italiana fino a mezzogiorno. In corsa per il primo posto tra le coppie italiane troviamo Benzi-Bonifazi che nel girone A, dopo aver battuto al tiebreak i norvegesi qualificati, Mol-Aas se la vedranno con gli argentini Amieva-Aveiro, stesse nazionali rivali nel girone C dove Marchetto-Windisch, se la vedranno contro gli albiceleste Azaad-Bueno.

Buona la prima anche per Cecchini-Sacripanti che sabato contro gli olandesi Nijeboer-van Werkhoven proveranno ad accedere direttamente ai quarti da primi del girone C. Dal Corso-Viscovich, hanno avuto la meglio nel derby contro i qualificati Krumins-Alfieri nel girone D, si giocheranno il primo posto contro gli austriaci Schnetzer-Petutschnig, l’altra coppia azzurra però non è ancora eliminata e con una vittoria ai danni di Bercik-Herman, sconfitti anche loro quest’oggi, può sperare di arrivare allo spareggio e vincendo quello poi raggiungere i quarti.

Foto Filippo Mazzullo