Benestare. Al via i lavori per la messa in sicurezza di alcune importanti arterie stradali

Versace insieme al consigliere delegato e sindaco di Careri Domenico Mantegna ha effettuato un sopralluogo in occasione dell'avvio dei lavori

BENESTARE – Giornata importante per la comunità di Platì, Careri, Benestare e Bovalino: il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace insieme al consigliere delegato ai lavori pubblici ed al Pnrr, nonché sindaco di Benestare, Domenico Mantegna, insieme ad alcuni amministratori comunali di Careri e Benestare si è infatti recato sul tratto di strada della SP109, per siglare simbolicamente la consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria, la New Energy Group di Agrigento, per l’intervento di ripristino e messa in sicurezza del relativo tratto di strada, interessato dal lontano 2017 da una frana che ne ha compromesso la viabilità, per un importo complessivo di 800.000,00 euro. Per mettere in sicurezza i tratti di strada oggetto di intervento e ripristinare in maniera appropriata la sede stradale sono stati previsti in progetto interventi di natura strutturale, tra opere civili e stradali, ma anche alcune disposizioni di carattere manutentivo.

“E’ un intervento davvero importante – ha affermato il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace – che riveste per me un significato particolare, perché è stato uno dei primi sopralluoghi fatti e voluti con il Sindaco Falcomatà, con il sindaco Mantegna e la sua amministrazione. Un lavoro che i cittadini attendevano da oltre 8 anni. L’intervento, che speriamo di concludere entro i 240 giorni previsti – ha aggiunto Versace – è un lavoro completo, che andrà a curare anche i minimi particolari come la pulizia tombini e le opere idrauliche connesse, interventi di parificazione al fine di evitare quello che è successo in passato, dando la possibilità alla comunità locale di riappropriarsi di questa strada che finalmente consentirà nuovamente anche il passaggio degli scuolabus”.

“Ringrazio – prosegue il vicesindaco – il Dirigente Benestare ed il Geometra Misefari che hanno dovuto superare non poche difficoltà per dare avvio a questo intervento, nonché i progettisti Giorgi e Pellicanò, in quanto si è trattato e si tratterà non solo di un mero intervento di ristrutturazione della tratto stradale ma anche un intervento strutturale a livello di fondamenta, opera quindi importante dal punto di vista anche delle risorse e dei finanziamenti. A tal proposito ringrazio nuovamente Domenico Mantegna che è stato al mio fianco per reperire questi finanziamenti. La Città metropolitana è vicina alle amministrazioni non solo con le parole ma anche con i fatti”.

Il sopralluogo presso il Comune di Benestare è stato anche l’occasione pre visionare un altro cantiere stradale molto importante: quello per la messa in sicurezza e ripristino della rete viaria metropolitana nella zona ionica località SP77 e SP 2 Dir. In particolare gli interventi qui previsti, condotti sempre sotto la supervisione del RUP Misefari, prevedono il ripristino delle funzionalità e l’eliminazione di situazioni di pericolo allo scopo di aumentare il grado di sicurezza generale dei tracciati stradali in questione. Versace ha ringraziato il sindaco Domenico Mantegna per la disponibilità e la preziosa collaborazione con la città Metropolitana, dando un impulso in maniera operativa a questa importante strada che ricade nel comune di Benestare.

“Un intervento che darà sicurezza al territorio – continua Versace – questa è stata una strada sulla quale si sono verificati gravissimi incidenti in passato, quindi verrà fatto tutto il tracciato bituminoso, il ripristino della segnaletica e del guardrail, pulizia delle cunette, stabilizzazione di porzione di scarpata. Devo inoltre rivolgere un ringraziamento, oltre al Sindaco Falcomatà, alla passione del geometra Misefari che ha seguito tutto l’iter del finanziamento, contribuendo all’iter che ha consentito di attrarre risorse per 600 mila euro direttamente per i nostri territori. Queste sono le risposte che ci piacciono dare di far vivere serenamente e in sicurezza i nostri territori”, ha concluso il vicesindaco.