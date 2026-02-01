Calcio balilla a Messina, ampio risalto a Juniores e categoria Paralimpica

Tante le novità per la tappa di Messina della World Champions League. Bonanno: "Una svolta storica perché apriamo ufficialmente al mondo paralimpico con nuove categorie"

MESSINA – L’edizione della World Champions League di calcio balilla a Messina, indetta dalla Itsf ed affidata in Italia alla Fpicb con la collaborazione del Comune di Messina e di Mediterranea Eventi, si configura come un’edizione storica con numeri da record (oltre 500 iscritti con team che rappresentano 26 Paesi mondiali), che per la prima volta approda in Italia e che sceglie Messina come palcoscenico di un cambiamento profondo, introducendo accanto alle “tradizionali” categorie maschili e femminili anche le categorie Juniores e Paralimpica, e valorizzando ulteriormente la categoria Senior (50+), disegnando un modello sportivo aperto a tutte le età e a tutte le abilità. Una scelta fortemente significativa, che conferma la manifestazione internazionale messinese come riferimento globale non solo sul piano agonistico, ma anche sociale e culturale.

Prima volta per la categoria Paralimpica

Fari puntati sulla competizione Paralimpica, che per la prima volta entra a pieno titolo nel programma ufficiale della World Champions League con una struttura dedicata. Con oltre 50 atleti iscritti, Messina ospiterà una la più grande manifestazione internazionale di calcio balilla per atleti con disabilità mai realizzata, aprendo definitivamente le porte di questo sport a una dimensione realmente universale. Significativa, in questo senso, la partecipazione alla manifestazione di un team proveniente dall’Argentina, a testimonianza del forte appeal del torneo in riva allo Stretto. Apertura a 360° ed uno sguardo al futuro, rappresentato dalla nuova categoria Juniores, con 8 squadre in gara, che porterà in scena i talenti emergenti del calcio balilla mondiale. Giovani atleti pronti a confrontarsi su un palcoscenico di altissimo livello, affiancando i grandi campioni e garantendo continuità e sviluppo al movimento internazionale. A rafforzare questo ponte tra generazioni, la categoria Senior (50+) assume un ruolo centrale nel racconto sportivo dell’evento. Le squadre iscritte testimoniano come esperienza, tecnica e passione restino elementi decisivi anche ai massimi livelli, valorizzando la storia di una disciplina sportiva (e non più un semplice gioco) che continua ad evolversi e consolidarsi senza perdere la propria identità.

“Siamo veramente orgogliosi e soddisfatti per quello che stiamo realizzando – cosi Francesco Bonanno, Presidente della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla – la tappa messinese rappresenta una vera e propria svolta storica della nostra disciplina sportiva, aprendo ufficialmente al mondo paralimpico ed includendo nuove categorie, lanciando cosi un segnale di forte crescita internazionale. Far arrivare, tra l’altro, a Messina cosi tanti partecipanti dimostra che il movimento e vivo e che la location è di grande appeal, e per questo ho il dovere di ringraziare il Sindaco Federico Basile, l’Assessore Massimo Finocchiaro e tutta l’amministrazione comunale per aver da subito sostenuto la candidatura e, successivamente, ci ha supportato nella fase realizzativa dell’evento. Ormai siamo agli sgoccioli e sono sicuro che Messina saprà accogliere al meglio e con grande entusiasmo tutte queste persone. Sarà un palcoscenico sportivo di altissimo livello: un’edizione storica che ci regalerà tante emozioni e che farà innamorare di Messina i tanti partecipanti”.

I protagonisti attesi e il programma

Un forte appeal della WCL Messina 2026, come detto, testimoniato non solo dai numeri di iscritti (ai quali si aggiungeranno diverse altre centinaia di partecipanti tra accompagnatori, staff …) ma anche dai grandi nomi che gareggeranno all’interno della “Gaming Arena Città di Messina”, come l’attuale numero 1 al mondo della categoria maschile Tony Spredeman (in gara con il team Philoro Austria) e la tedesca Djamila Nader tra le donne, ed ancora la partecipazione della leggenda del calcio balilla, il belga Frédéric Collignon, considerato dagli addetti ai lavori il più forte atleta della storia recente di questo sport, che tornerà dal ritiro proprio per questo evento.

Il programma della manifestazione:

Venerdi 6 febbraio, alle 15.30 cerimonia di apertura e dalle 17.00 fasi di qualificazione

Sabato 7 febbraio: dalle 9.00 fasi di qualificazione e, a seguire, fasi ad eliminazione

Domenica 8 febbraio: dalle 09.30 fasi ad eliminazioni e, dalle 16.00 circa, finalissime

Altri eventi