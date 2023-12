Bentornato Messina. Steso il Monterosi Tuscia, prima vittoria in trasferta - Tempostretto

Torna al gol dopo 496 minuti il Messina con Pacciardi, il Monterosi Tuscia colpisce due legni e sbaglia due rigori, Emmausso la chiude a sua volta dal dischetto

TERAMO – Il Messina torna alla vittoria che mancava dal 15 ottobre in casa contro il Giugliano. Ma quella di Teramo per 2-0 contro il Monterosi Tuscia maturata in questo primo sabato di dicembre è anche la prima vittoria in trasferta della stagione. Boccata d’ossigeno per la panchina di Modica, tre punti importantissimi per la classifica dei biancoscudati che evitano il sorpasso in casa dell’ultima in classifica e arriveranno all’appuntamento di settimana prossima col Catania in uno stato d’animo positivo.

Al “Gaetano Bonolis” mister Modica si affida a Fumagalli tra i pali che mantiene la porta inviolata nonostante i due rigori concessi agli avversari. Clean sheet per il Messina, il terzo in stagione che mancava dalla famosa ultima vittoria col Giugliano in casa. In difesa Polito al posto di Lia e Pacciardi al posto di Ferrara, confermati invece Manetta centrale e Ortisi a sinistra. A centrocampo Firenze a fare il regista con ai lati, scelte obbligate viste le assenze, Frisenna e Scafetta. In attacco il tridente più utilizzato in stagione con Ragusa, Plescia ed Emmausso quest’ultimo torna titolare due partite dopo la sfida col Latina.

Il gol è mancato al Messina per tutto il mese di novembre, l’ultima rete era arrivata al 79′ della sfida esterna col Crotone il 29 ottobre scorso firmata da Polito sempre su calcio da fermo, dopo cinque partite completamente a secco, oggi superata di poco la mezz’ora in rete Pacciardi, prima rete stagionale per lui. Senza contare i minuti di recupero quella del difensore interrompe un digiuno che durava da 496 minuti. Prova a reagire il Monterosi Tuscia che c’entra due pali, il secondo su rigore fallito da Silipo, legge del calcio che vede pochi minuti dopo Emmausso trasformare dagli undici metri e di fatto chiudere la partita. La classifica del girone C vede il Messina respirare e salire a 14 punti in classifica, settimana prossima sfida caldissima in casa contro il Catania, non ci sarà sicuramente Polito che era diffidato ed è stato ammonito.

Primo tempo

Parte forte il Messina che al 2′ ha una doppia chance prima col tiro a giro di Emmausso e poco dopo con Frisenna che prova da fuori area ma il tiro è debole e centrale. Risponde il Monterosi Tuscia che attacca da destra e Polito deve allungare il cross dell’avversario in angolo. All’11’ però prima pericolo vero per il Messina con la conclusione di Silipo che vede Fumagalli impegnato a togliere la sfera dallo specchio.

Superato il quarto d’ora occasione per il Messina al 16′ con una punizione da fuori area, Firenze tenta la conclusione direttamente in porta ma non sorprende il portiere classe 2004 Mastrantonio. In una partita in cui nessuna delle due vuole scoprirsi, e condizionata dal forte vento, bisogna attendere una situazione da fermo al 35′ per veder cambiare il risultato col Messina che passa in vantaggio: quarto calcio d’angolo per gli uomini di Modica con Firenze dalla bandierina che pesca in area Pacciardi che di testa batte Mastrantonio.

Prova a replicare immediatamente il Monterosi Tuscia con Polito che deve abbattere un avversario lanciato verso l’area messinese, giallo per lui che era diffidato e salterà la sfida col Catania. Dalla punizione Silipo tenta la conclusione in porta ma è attento Fumagalli. Al 41′ ancora in attacco il Monterosi Tuscia che centra la traversa con Vano. Nel primo minuto di recupero però ancora occasione per il Messina: grande lancio per Emmausso, abile a saltare l’uomo, ma da buona posizione poi calcia fuori. Nel secondo minuto aggiuntivo il Messina si difende dall’ultima azione offensiva dei locali.

Secondo tempo

Due cambi per mister Taurino: fuori Vano per Ekuban e dentro Frediani per il difensore Cinaglia. Prima azione, come nel primo tempo, per il Messina con il colpo di testa di Plescia che mette paura alla retroguardia laziale. Al 50′ pericolo per la porta difesa da Fumagalli che deve respingere coi pugni la punizione mancina di Silipo. Ancora pericolo per il Messina con Di Renzo che si inserisce e poi serve a rimorchio Ekuban che spara alle stelle al 53′, azione ininfluente visto che l’assistente segnala fuorigioco, ma Fumagalli riesce a farsi ammonire. Al 55′ il neo entrato Frediani mette in crisi la fascia sinistra del Messina, crossa e trova Fantacci che di testa tutto solo manca clamorosamente la porta. Risposta del Messina con la conclusione di Emmausso, fuori bersaglio, dopo una bella difesa della palla di Plescia.

Messina che si schiaccia dietro a difendersi, senza riuscire a ripartire, Monterosi Tuscia che crea tantissimo e al 65′ viene premiato con un calcio di rigore per il tocco di mano in area di Scafetta, ravvisato dall’arbitro Iacobellis. Dal dischetto Silipo contro Fumagalli, con l’attaccante laziale che spiazza Fumagalli ma alza la traiettoria e colpisce la traversa. Praticamente sul ribaltamento di fronte al 68′ Ragusa corre in profondità e Mastrantonio in uscita lo stende in area, giallo per il portiere del Monterosi Tuscia e rigore per il Messina. Dal dischetto al 69′, come nella trasferta contro il Picerno, Emmausso è molto freddo nello spiazzare il portiere e raddoppiare. Corsa del numero 10 giallorosso ad abbracciare il tecnico Modica seguito da tutti i compagni.

Entrando nell’ultimo quarto d’ora Taurino butta nella mischia anche Costantino e Tolomello al posto di Verde e Fantacci. Cambia pure Modica che giustamente con due reti di vantaggio si copre, fuori Scafetta e Ragusa, dentro Salvo e Ferrara. Al 78′ ancora pericoloso il Messina con Plescia che scaraventa il mancino contro Mastrantonio che respinge. All’83’ può ancora cambiare il punteggio con Ferrara che atterra Costantino in area, rigore per il Monterosi Tuscia, lo stesso attaccante che ha subito il fallo dal dischetto calcia addosso a Fumagalli che festeggia coi suoi tifosi. Nel primo dei cinque di recupero Ekuban su angolo di testa impegna Fumagalli che mantiene nuovamente la porta inviolata. Nel finale prova il Monterosi Tuscia ma si difende bene il Messina.

Monterosi Tuscia – Acr Messina 0-2

Monterosi Tuscia (3-5-2): Mastrantonio; Cinaglia (dal 46′ Frediani), Mbende, Sini; Bittante, Fantacci (dal 73′ Costantino), Parlati, Verde (dal 73′ Tolomello), Di Renzo; Silipo (dal 86′ Palazzino), Vano (dal 46′ Ekuban).

In panchina: Rigon, Di Francesco, Giordani.

Allenatore: Roberto Taurino.

Acr Messina (4-3-3): Fumagalli; Polito, Manetta, Pacciardi, Ortisi; Scafetta (dal 77′ Salvo), Frisenna, Firenze; Ragusa (dal 77′ Ferrara), Plescia, Emmausso.

In panchina: Di Bella, Luciani, Zunno, Cavallo, Zammit, Tropea.

Allenatore: Giacomo Modica.

Marcatori: Pacciardi 35′ (Me), Emmausso rig. 69′ (Me).

Ammoniti: Vano 16′ (Mo), Pacciardi 19′ (Me), Fantacci 32′ (Mo), Poilto 38′ (Me), Fumagalli 54′ (Me), Tolomello 77′ (Mo). Diffidati: Scafetta.

Calci d’angolo: 2-4. Recupero: 2’ + 5’.

Arbitro: Gioele Iacobellis di Pisa.

Assistenti: Elia Tini Brunozzi di Foligno & Alessandro Cassano di Saronno.

Quarto ufficiale: Cosimo Papi di Prato.

