Fiocco rosa a Tempostretto: è nata Emma Denaro

In una redazione prevalentemente al "femmnile" anche la prima nata non poteva che essere un fiocco rosa.

Alle 22 di ieri sera, 23 settembre, amorevolmente assistita dai sanitari, è nata Emma, figlia della nostra collega di redazione Silvia De Domenico e di Giuseppe Denaro, imprenditore messinese noto anche per il successo dell'Orso e del Blanco. Emma pesa 3.700 ed è in ottima salute, così come la mamma Silvia, che ha partorito al Papardo con il ginecologo Domenico Certo ed il suo staff.

Benvenuta alla piccola Emma che illuminerà la vita di mamma Silvia e papà Giuseppe ai quali vanno gli auguri della redazione di Tempostretto e della società editrice. Alla dolcissima bimba gli auguri di un futuro radioso.