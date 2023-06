Berlusconi nel Messinese. Quel dolce di Capo d'Orlando che amava, a lui dedicato - Tempostretto

Il retroscena gustoso dell'inaugurazione dell'autostrada Messina-Palermo

CAPO D’ORLANDO – Presenze in veste ufficiali di Silvio Berlusconi a Messina ne vengono segnalate cinque. L’ultima in occasione della tragedia di Giampilieri quando a coordinare le operazioni di soccorso e messa in sicurezza c’era il “suo” Guido Bertolaso, capo della Protezione Civile. Ancor prima, fece storia l’inaugurazione dell’ultimo tratto dell’autostrada Messina-Palermo.

A premere per il completamento proprio il premier. Una inaugurazione “forzata”, secondo la Procura di Mistretta, perché accelerata senza che tutte le opere di messa in sicurezza fossero state ultimate. L’inchiesta andò in soffitta, l’autostrada ad oggi, nel poco bene e molto male delle disastrose condizioni – è ancora aperta.

Pochi sanno però che quel giorno Silvio Berlusconi mise la sua firma definitiva anche ad un’altra “faccenda”, ovvero un dolce preparato da un pasticcere orlandino e da quel giorno diventato per tutti “La crema del Presidente”. Si tratta degli ormai famosi babà di limoncello del bar Giulio, che l’omonimo titolare fece assaggiare a Berlusconi proprio in occasione del taglio del nastro a Furiano.

Di quella zuppa di limoncello il premier restò entusiasta e la pretese l’anno dopo, in occasione del ritorno a Messina per le elezioni amministrative. Si vocifera anche di un periodo di fornitura direttamente da Capo d’Orlando a Palazzo Chigi, per un periodo, ma il Maestro Giulio ha sempre smentito.