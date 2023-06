E' morto Silvio Berlusconi, aveva 86 anni - Tempostretto

Leader di Forza Italia, ex premier e fondatore di Mediaset

E’ morto questa mattina alle 9,30 Silvio Berlusconi. Aveva 86 anni. Il leader di Forza Italia, ex premier e fondatore di Mediaset ed ex patron del Milan è deceduto all’ospedale San Raffaele di Milano dove era tornato nei giorni scorsi, dopo un lungo ricovero a causa di una leucemia. In mattinata erano giunti in ospedale i figli e il fratello. Con Silvio Berlusconi si chiude un pezzo di storia italiana. La notizia ha già fatto il giro del mondo, in pochi minuti.