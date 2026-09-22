 Best Insanitas, ecco i premi per le eccellenze della sanità messinese

Best Insanitas, ecco i premi per le eccellenze della sanità messinese

Redazione

Best Insanitas, ecco i premi per le eccellenze della sanità messinese

martedì 22 Settembre 2026 - 07:30

Il Policlinico universitario, l'ospedale Papardo e l'Azienda sanitaria provinciale celebrano i riconoscimenti per l'innovazione clinica e la qualità assistenziale in Sicilia

Il panorama sanitario della provincia di Messina si conferma un punto di riferimento per l’innovazione e la qualità assistenziale. In occasione della seconda edizione della manifestazione Best Insanitas, l’evento promosso dalla testata giornalistica Insanitas.it e svoltosi al Grand Palladium Sicilia Resort e Spa di Campofelice di Roccella, le aziende sanitarie di Messina e provincia hanno ottenuto importanti riconoscimenti per storie di buona sanità e buone pratiche cliniche.

I riconoscimenti al Policlinico universitario

La direttrice amministrativa Elvira Amata, insieme al direttore sanitario Giuseppe Murolo, ha incontrato i professionisti premiati dell’azienda ospedaliera universitaria. Due le pratiche d’eccellenza individuate dalla manifestazione. La prima riguarda il trattamento con farmaci chemioterapici somministrati direttamente nel torace, una tecnica innovativa eseguita dal responsabile dell’unità operativa semplice dipartimentale di chirurgia toracica Francesco Monaco e da Dario Familiari, in collaborazione con la chirurgia del peritoneo. La seconda storia premiata celebra il delicato intervento su un paziente con occhio e cranio perforati dal corno di una capra, salvato dal direttore dell’unità operativa complessa di neurochirurgia Nino Germanò, in sinergia con gli oculisti Alessandro Meduri e Felicia Matilde Ferreri.

L’azienda ospedaliera Papardo e le eccellenze in cardiologia e cardiochirurgia

La direzione strategica dell’azienda ospedaliera Papardo ha espresso grande soddisfazione per i premi ottenuti dalla cardiochirurgia, diretta da Francesco Patanè, e dalla cardiologia, diretta da Giuseppe Andò. La cardiochirurgia si è distinta per il primo intervento in Sicilia di Bentall con valvola Konect Resilia, un dispositivo per trattare le malattie dell’aorta ascendente e della radice. Per la cardiologia e unità di terapia intensiva coronarica, il riconoscimento è stato assegnato per la tecnica di cardioneuroablazione volta a evitare l’impianto di pacemaker, un traguardo condiviso dai dirigenti medici Antonio Taormina e Roberto Bitto insieme ai coordinatori infermieristici Giovanni Gemelli e Giuseppe Lo Monaco.

I premi ai professionisti dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina

La direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina ha celebrato i professionisti premiati nell’ambito delle strutture provinciali. I riconoscimenti sono andati a Sasha Agati, primario del centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo dell’ospedale San Vincenzo di Taormina; a Salvatore Garibaldi, direttore di emodinamica dell’ospedale Barone Romeo di Patti; a Fabio D’Amore, responsabile dell’unità operativa semplice dipartimentale di gastroenterologia del San Vincenzo di Taormina; e a Serenella Palmeri, già direttrice facente funzioni di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale ad indirizzo oncologico dell’ospedale di Taormina.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Camere con vista sulla Farmacia del ‘500: a Roccavaldina “sboccia” la Locanda delle Rose VIDEO
Correnti, 50 anni di oreficeria a Messina. Come nasce un gioiello con la tecnica della cera persa VIDEO
Team Motors, usato garantito e auto aziendali a km zero Nissan e Volvo VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED