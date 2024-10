Bevono le bibite e lanciano bottiglie e lattine nell’aiuola vicina al Duomo

L'inciviltà è evidente ma situazioni del genere potrebbero essere in parte evitate con qualche cestino in più per il vetro e l'alluminio

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Dietro il Duomo nelle aiuole, a due passi da palazzo Zanca. A due passi dalla cortina del porto, là dove sbarcano migliaia di turisti dalle navi crociera”.

Le foto che ci sono state inviate mostrano bottiglie e lattine che, dopo aver bevuto le bibite, incivili hanno lanciato nell’aiuola che si trova dietro la nostra Cattedrale. Per evitare situazioni del genere, Messina Servizi potrebbe collocare un numero congruo di raccoglitori per il vetro e l’alluminio, di fattura adeguata al contesto. Anche i locali che vendono le bibite dovrebbero dare il loro contributo per un’azione di civiltà. Potrebbero, ad esempio, far pagare una cauzione da restituire al momento in cui vengono riportate le bottiglie vuote. Per il resto, non resta che sperare in un ravvedimento di chi si rende protagonista di questi gesti, sempre possibile seppur leggermente utopistico.