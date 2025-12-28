Alla centenaria Maria gli auguri della città di Messina

Oggi il sindaco Basile ha festeggiato le 100 candeline tra "sorrisi e tanta emozione"

MESSINA – “Auguri a Maria che oggi spegne ben 100 candeline! Abbiamo passato un bel momento tra sorrisi, racconti e tanta emozione. Auguri di cuore, signora Maria, da parte mia e di tutta la nostra Messina”. Così il sindaco Federico Basile ha festeggiato oggi una nuova centenaria nel territorio, con la consegna di una targa.

Sempre a dicembre è stato festeggiato il centenario di un’altra nonna Maria. “Questo traguardo, oltre a essere profondamente personale, costituisce anche un prezioso frammento della storia della nostra città e dei valori che Messina custodisce con orgoglio”, ricorda il primo cittadino.