Biagio Antonacci al Teatro Antico di Taormina: due date ad agosto

Biglietti in vendita da domani

TAORMINA – Dopo le polemiche sui pochi eventi previsti quest’anno e la fuga verso Catania, qualcosa si muove dal punto di vista musicale al Teatro Antico di Taormina. Biagio Antonacci sarà infatti di scena nella cavea taorminese la prossima estate con due appuntamenti: l’1 e il 2 agosto. I biglietti saranno in vendita da domani, giovedì 18 aprile, a mezzogiorno, nei consueti circuiti. I concerti taorminesi rientrano nella programmazione degli spettacoli promossi dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia per la rassegna internazionale “Festival Taormina Arte” e sono co-organizzati insieme a Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita.

Il tour e il nuovo album

Le nuove date di Taormina di Biagio Antonacci si aggiungono al programma del tour nazionale che partirà a giugno, prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Iris Srl. I nuovi live saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i più grandi successi del cantautore milanese oltre ai brani del suo ultimo album, “L’inizio”. Oltre al fortunato singolo “A cena con gli dei”, i brani pubblicati tra il 2022 e il 2023 (“Seria”, “Telenovela” e la collaborazione con Benny Benassi in “Tridimensionale”) e la nuova versione del successo del 2007 “Sognami”, il disco contiene gli inediti: “L’inizio”, “Delivery”, “È capitato”, “Anita”, “Dimmi di lei”, “Bastasse vivere”, “Non diamoci del tu”, “Non voglio svegliarti”, “Evoco”.

5 giugno CAPANNORI (LU) Area Verde

9 giugno MACERATA Sferisterio

10 giugno MACERATA Sferisterio

13 giugno ROMA Terme di Caracalla

14 giugno ROMA Terme di Caracalla

28 giugno GENOVA Arena del Porto Antico

29 giugno GENOVA Arena del Porto Antico

12 luglio ROCCELLA JONICA Teatro Castello

13 luglio ROCCELLA JONICA Teatro Castello

18 luglio POMPEI Anfiteatro degli Scavi

19 luglio POMPEI Anfiteatro degli Scavi

20 luglio POMPEI Anfiteatro degli Scavi

26 luglio BARLETTA Fossato del Castello

27 luglio BARLETTA Fossato del Castello

1 agosto TAORMINA (ME) Teatro Antico

2 agosto TAORMINA (ME) Teatro Antico

17 settembre GARDONE RIVIERA (BS) Anfiteatro del Vittoriale

18 settembre GARDONE RIVIERA (BS) Anfiteatro del Vittoriale

20 settembre GARDONE RIVIERA (BS) Anfiteatro del Vittoriale

21 settembre GARDONE RIVIERA (BS) Anfiteatro del Vittoriale

22 settembre GARDONE RIVIERA (BS) Anfiteatro del Vittoriale

24 settembre GARDONE RIVIERA (BS) Anfiteatro del Vittoriale

25 settembre GARDONE RIVIERA (BS) Anfiteatro del Vittoriale

27 settembre GARDONE RIVIERA (BS) Anfiteatro del Vittoriale

28 settembre GARDONE RIVIERA (BS) Anfiteatro del Vittoriale

29 settembre GARDONE RIVIERA (BS) Anfiteatro del Vittoriale