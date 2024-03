Taormina, pochi eventi al Teatro Antico: la musica migra verso lidi catanesi

L'aumento dei costi potrebbe ridimensionale il cartellone. La "Perla dello Jonio" cerca nuove strategie

di Carmelo Caspanello

TAORMINA – La stagione estiva del Teatro Antico di Taormina si avvicina con alcune novità significative. Quest’anno, il panorama degli eventi potrebbe vedere un ridimensionamento rispetto agli anni passati, con meno concerti di grandi artisti nella storica cavea. Il motivo di questo cambiamento sarebbe da ricercare nell’aumento dei costi per la concessione delle aree di pertinenza dei Beni Culturali, tra cui il Teatro Antico di Taormina. La recente approvazione della Finanziaria da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana ha introdotto nuove regolamentazioni, rendendo più onerosa l’organizzazione di eventi presso i siti storici.

Di conseguenza, molti degli spettacoli di alto profilo che tradizionalmente animavano il Teatro Antico sono stati spostati altrove, con location alternative come Villa Bellini a Catania, lo stadio “Franco Scoglio” di Messina e il Velodromo “Paolo Borsellino” di Palermo che prendono il testimone. Concerti che avranno protagonisti Il Volo, Tommaso Paradiso, Annalisa, Irama, Fiorella Mannoia, Emma, Gigi D’Alessio, RengaNek, Pooh, Mahmood, Achille Lauro e Massimo Ranieri, sono stati già programmati nella cornice di “Villa Bellini” a Catania.

Tuttavia, nonostante questo cambiamento, il Teatro Antico di Taormina non rimarrà inattivo. Alcuni eventi di rilievo sono ancora in programma. Inoltre, serate di beneficenza come il concerto di Ronn Moss, noto per il suo ruolo in “Beautiful”, contribuiranno a mantenere viva l’atmosfera culturale della città. Nonostante le sfide finanziarie e organizzative, il Teatro Antico di Taormina rimane una delle gemme culturali della Sicilia, e sebbene possa vedere una riduzione nella quantità di eventi, la sua magia continua a incantare gli spettatori.

Eventi in programma in altre location

Villa Bellini di Catania:

11 luglio: Il Volo

12 luglio: Salmo – Noyz

18 luglio: Blue

19 luglio: Tommaso Paradiso

22 luglio: Tedua

23 luglio: Gigi Finizio

26 luglio: Annalisa

27 luglio: Ariete

2 agosto: Irama

6 agosto: Gemitaiz

9 agosto: Fiorella Mannoia

10 agosto: Emma

11 e 12 agosto: Gigi D’Alessio

14 agosto: Pink’s One

16 agosto: RengaNek

17 e 18 agosto: Pooh

20 agosto: Mahmood

23 agosto: Achille Lauro

25 agosto: Massimo Ranieri

28 agosto: Fabrizio Moro

31 agosto: Deejay Time

Stadio “Franco Scoglio” di Messina:

15 giugno: Geolier

28 giugno: Ultimo

30 giugno: Zucchero

3 luglio: Negramaro

6 luglio: Sfera Ebbasta

9 luglio: Max Pezzali

24 luglio 2025: Marco Mengoni

Velodromo “Paolo Borsellino” di Palermo:

5 e 6 luglio: Gigi D’Alessio

13 luglio: Il Volo

20 agosto: Pooh

Cantieri culturali alla Zisa di Palermo:

13 luglio: Salmo – Noyz

20 luglio: Tommaso Paradiso

26 luglio: Coez Frah Quintale – Lovebars Summer Tour 2024

27 luglio: Annalisa

28 luglio: Ariete

Teatro di Verdura di Palermo: