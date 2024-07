Biagio Natoli Orioles nuovo presidente del Rotary Club Messina Peloro

Sucede a Davide Militi. Il passaggio della campana celebra l'inizio del mandato 2024-2025 con nuove iniziative e progetti

MESSINA – Biagio Natoli Orioles è il nuovo presidente del Rotary Club Messina Peloro per l’anno rotariano 2024-2025. Subentra a David Militi. La solenne cerimonia del “passaggio della campana” si è svolta nella sede della Motonautica, alla presenza dei soci del club e di numerosi ospiti. La partecipazione degli assistenti al governatore Tonino Borruto e Attilio Liga, nonché del governatore eletto per il Rotary distretto 2110 per l’anno 2026-2027, Lina Ricciardello, è stata particolarmente apprezzata.

David Militi, presidente uscente, ha presentato un dettagliato resoconto delle attività svolte durante il suo mandato, evidenziando i traguardi raggiunti. Dopo il rito del “passaggio del collare”, il nuovo presidente Biagio Natoli Orioles ha preso la parola per delineare le linee guida per il nuovo anno rotariano. Ha illustrato progetti e idee innovative che promettono di rendere quest’anno “irresistibile”, in perfetta sintonia con il motto scelto dal nuovo governatore Giuseppe Pitari.

Nell’occasione è stato presentato il nuovo direttivo che accompagnerà il club nel prossimo anno rotariano. Il nuovo direttivo sarà guidato da Biagio Natoli Orioles, con David Militi nel ruolo di past president. Francesco Carrozza assumerà la carica di vice presidente, Edoardo Milio quella di segretario e Domenico Maiolino sarà il nuovo tesoriere. Filippo Cavaliere sarà il formatore, mentre Shara Pirrotti e Carmelo Brigandì saranno consiglieri. Cosimo Muscianisi assumerà il ruolo di segretario esecutivo.

Durante la cerimonia, il club ha dato un caloroso benvenuto a due nuovi soci, Antonio Messina e Marco De Matteis. Inoltre, Lina Ricciardello ha premiato Eleonora Vinci, studentessa del Liceo Classico Maurolico, distintasi per il suo elaborato su un tema sensibile quale la violenza sulle donne. A conclusione della serata, il presidente ha augurato un buon anno rotariano a tutti i soci e agli intervenuti, ponendo le basi per un anno ricco di iniziative.