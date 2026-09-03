 Biblioteca Comunale e Archivio Storico: a settembre modificati gli orari di apertura

Biblioteca Comunale e Archivio Storico: a settembre modificati gli orari di apertura

Redazione

Biblioteca Comunale e Archivio Storico: a settembre modificati gli orari di apertura

giovedì 03 Settembre 2026 - 08:00

Previsto un giorno di chiusura per consentire al personale lo svolgimento di attività interne. Dal 1° ottobre tornerà l'orario su cinque giorni

MESSINA – La Biblioteca Comunale e l’Archivio Storico di Messina seguiranno, per il mese di settembre 2026, un orario di apertura al pubblico articolato su quattro giorni alla settimana, al fine di consentire al personale di svolgere le necessarie attività interne. In particolare, l’apertura al pubblico è prevista il martedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, mentre il mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00. La giornata di lunedì sarà dedicata alle attività interne e, pertanto, la Biblioteca resterà chiusa al pubblico.

Per la consultazione di materiale raro e di particolare interesse storico-documentale, relativo al Fondo Cannizzaro, Fondo fotografico, Fondo Ricostruzione e Gazzetta del Sud, le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it oppure telefonicamente al numero 090 7723545. Le modalità e i tempi di consultazione dovranno essere preventivamente concordati con il personale della struttura.

A partire dal 1° ottobre 2026 sarà ripristinato il normale orario di apertura al pubblico, articolato su cinque giorni alla settimana con due aperture pomeridiane.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tosa le pecore e munge le mucche: la 25enne Morena Zaiti guida il caseificio di famiglia a Saponara VIDEO
Nasce M’ama Club & Restaurant, ritorno alle origini tra mare e gusto
Un luogo del cuore per Messina: la Real Cittadella nella competizione Fai 2026 
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED