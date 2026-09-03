Biblioteca Comunale e Archivio Storico: a settembre modificati gli orari di apertura

Previsto un giorno di chiusura per consentire al personale lo svolgimento di attività interne. Dal 1° ottobre tornerà l'orario su cinque giorni

MESSINA – La Biblioteca Comunale e l’Archivio Storico di Messina seguiranno, per il mese di settembre 2026, un orario di apertura al pubblico articolato su quattro giorni alla settimana, al fine di consentire al personale di svolgere le necessarie attività interne. In particolare, l’apertura al pubblico è prevista il martedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, mentre il mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00. La giornata di lunedì sarà dedicata alle attività interne e, pertanto, la Biblioteca resterà chiusa al pubblico.

Per la consultazione di materiale raro e di particolare interesse storico-documentale, relativo al Fondo Cannizzaro, Fondo fotografico, Fondo Ricostruzione e Gazzetta del Sud, le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo biblioteca. cannizzaro@comune.messina.it oppure telefonicamente al numero 090 7723545. Le modalità e i tempi di consultazione dovranno essere preventivamente concordati con il personale della struttura.

A partire dal 1° ottobre 2026 sarà ripristinato il normale orario di apertura al pubblico, articolato su cinque giorni alla settimana con due aperture pomeridiane.