Lipari, multe per navigazione sottocosta

I controlli della Polizia in acquascooter

Proseguono i servizi della Polizia di Stato effettuati a bordo di acquascooter lungo il litorale del capoluogo e della provincia, predisposti per garantire sicurezza e rispetto delle regole.

Nei giorni scorsi i controlli dei poliziotti a bordo delle moto d’acqua hanno interessato le isole Eolie, in particolare l’isola di Lipari. Nel corso dei servizi espletati, sono 575 le persone controllate e 57 i natanti sottoposti a verifica, 12 le strutture di balneazione interessate dai controlli.

Sono emerse violazioni che hanno portato a sanzioni amministrative in 14 casi: tra le sanzioni più frequenti quelle per navigazione sotto costa e sosta su demanio marittimo. Riscontrate, inoltre, violazioni alla normativa vigente in materia di sicurezza balneare presso strutture ed esercizi che prevedono attività di balneazione.