Messina, la 5A del Quasimodo si ritrova 40 anni dopo il diploma

La reunion tra compagni di classe con il toccante momento dello spegnimento delle candeline e una foto di gruppo

MESSINA – Sono trascorsi quarant’anni esatti da quando, era il 1986, gli allievi della 5°A dell’ITC Quasimodo hanno conseguito il diploma. Da allora le loro vita sono andate avanti e, lasciati i banchi di scuola, ciascuno ha intrapreso la propria strada deciso ad affermarsi in campo professionale ma anche sentimentale. Molti hanno messo su famiglia e c’è anche chi ha dovuto lasciare Messina per costruirsi il proprio futuro: ma il legame con le origini e con i cari e vecchi ex compagni di banco è sopravvissuto alle distanze geografiche e al tempo che scorre.

Delle reunion in città vi erano già state come in occasione del 25° e 30° anniversario ma questa ricorrenza del 2026 assume un significato particolare e per darle maggior risalto è stata organizzata nei giorni scorsi in un noto locale cittadino, il Toro Nero Rais, una serata celebrativa. Per gli ex alunni Cettina Vattemi, Teresa Morabito, Cettina Cardile, Giusy Blandino, Enza Rinaldi, Flory Giordano, Antonino Biondo, Enzo Milo, Teresa Martino, Fabio Andò, Veneranda Smedile, Giusi Cardullo e Mary Porcino è stata una serata spensierata tra abbracci, risate, il racconto di vecchi aneddoti degli anni trascorsi tra i banchi dell’Istituto come anche delle esperienze di vita successive al diploma, con alle spalle il suggestivo scenario offerto dallo stretto di Messina.

Non è mancato il momento toccante dello spegnimento delle candeline e della foto di gruppo, accompagnato dalla fierezza di essere riusciti a tenere sempre in piedi l’amicizia e il senso di appartenenza della classe 5° A di quel “1986”, malgrado la clessidra del tempo che scorre, le distanze geografiche e le vicissitudini che ti riserva la vita. Con la promessa a fine serata di ritrovarsi al prossimo appuntamento.