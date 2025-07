Biliardo, la Sicilia e Messina brillano alle finali nazionali Pool 8-15

Titoli di categoria per Minardi, Rapisarda e Costantino. Successi per il team della sala New Jolly e la squadra del Caio Duilio. 12 su 20 medaglie per la Sicilia

È stato uno spettacolo di passione, tecnica e orgoglio siciliano quello andato in scena al Palapellicone di Ostia, dove si sono disputate le Finali Nazionali di biliardo sportivo, specialità Pool 8-15. Un evento che ha visto sfidarsi i migliori talenti da tutta Italia e alla fine, a risplendere, sono stati i colori di Messina. Un trionfo su tutta la linea con Piero Minardi che ha conquistato il titolo nella categoria A con una performance impeccabile, Rapisarda Josef ha conquistato il titolo nazionale di serie B, mentre Massimo Costantino ha alzato la coppa nella categoria C, portando a casa un’altra medaglia per la città dello Stretto. Il bottino finale per la Sicilia è di 12 medaglie su 20.

I successi di squadra

Ma la vera favola l’ha scritta il team della sala New Jolly, guidato da Antonio Caliò e formato da Andrea Calogero, Andrea Soffli, Massimo Aricò, Filippo Arena, Giovanni Mangiò e il piccolo grande eroe di questa edizione: Umberto Vento, appena 9 anni, ma già capace di incantare il pubblico con la calma, la precisione e la classe di un veterano. Il suo gioco lucido e la sua tecnica matura lo hanno portato a diventare il più giovane campione italiano di sempre nella storia del biliardo sportivo.

E a completare il quadro, la vittoria della squadra del Caio Duilio nel campionato nazionale scolastico, sempre nella categoria Pool: la conferma che il biliardo messinese è vivo, cresciuto e pronto a scrivere il futuro, partendo dalle scuole fino ai palcoscenici nazionali.

Messina dimostra così che il biliardo non è un semplice passatempo, ma uno sport vero, fatto di concentrazione, strategia e allenamento. Questi ragazzi, questi campioni, hanno portato in alto il nome della loro città, conquistando onore, rispetto e applausi da tutta Italia. E mentre le luci del Palapellicone si spengono, resta l’eco di un successo che profuma di orgoglio e appartenenza: Messina è la capitale del biliardo italiano.