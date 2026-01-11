Effetto maltempo, “crollo del costone Rocca Celi a S. Stefano Briga”

A segnalarlo il consigliere Alfredo Manganaro. Sul posto i vigili del fuoco

MESSINA – Ancora danni da maltempo. “Il costone Rocca Celi si è mollato e ho chiamato vigili, protezione civile e vigili del fuoco, aspettando che arrivi qualcuno”, comunica su Facebook il consigliere della I Municipalità Alfredo Manganaro. In una delle foto l’arrivo dei vigili del fuoco.

Proprio lunedì è in programma, a Palazzo Zanca, untavolo tecnico promosso dal sindaco di Messina Federico Basile per valutare l’entità dei danni provocati dal maltempo sabato. “Comune e Città Metropolitana stanno operando in sinergia con le società partecipate Messinaservizi Bene Comune e Amam, con interventi di protezione civile e manutenzione finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza, sia nelle ville che nei cimiteri cittadini”, ha comunicato l’amministrazione comunale.

