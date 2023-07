Bimba di 3 anni morsa da un cane, come sta - Tempostretto

La bimba è fuori pericolo, sarà dimessa dal Policlinico dopo un intervento alla fronte. Animale affidato al padre

CAPO D’ORLANDO – E’ fuori pericolo la bambina di 3 anni morsa da un cane nella frazione Masseria, in casa dei genitori. La piccola sarà operata alla fronte ma non ha riportato lesioni gravi né complicanze. Potrà quindi tornare presto a casa, quando i medici del Policlinico di Messina valuteranno l’esame dell’intervento chirurgico.

All’ospedale universitario la malcapitata è arrivata in elisoccorso da Capo d’Orlando, subito dopo il primo intervento della guardia medica. Vista l’età e le ferite, i sanitari hanno ritenuto opportuno trasferirla al Policlinico per metterle a disposizione tutte le cure del caso, compresa la profilassi prevista in questi casi.

L’animale intanto è stato affidato in custodia proprio al padre della bambina. Il cane, pur non essendo di loro proprietà, sembra gironzolasse nei dintorni e la famiglia ogni tanto lo lasciava avvicinare all’abitazione per nutrirlo. Durante uno di questi avvicinamenti ha morso la bimba al volto.

A lavoro la Polizia Municipale e il personale sanitario per verificare le condizioni del cane e se ha un proprietario.