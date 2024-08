Bimba di Messina morta sulla A2, mercoledì al Duomo i funerali. Denunciato conducente

Indagato l'uomo alla guida dell'utilitaria coinvolta nell'incidente di Sala Consilina

Saranno celebrati al Duomo di Messina i funerali di Martina Merulla, la bimba di 7 anni vittima dell’incidente stradale avvenuto sull’autostrada A2 nei pressi di Sala Consilina, venerdì scorso. I familiari, gli amici e tutti quelli che conoscevano la bimba si stringeranno intorno a mamma Laura, papà Fortunato e il fratellino Gabriel mercoledì 28 agosto alle 16.30.

L’addio a Martina in Duomo

Il corpo di Martina è stato restituito ai genitori dopo l’esame medico legale effettuato ieri nell’ambito dell’inchiesta avviata per stabilire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità. Indagato il conducente della Renault Captur che, in base ai primi accertamenti, ha tamponato la Citroen C1 a bordo della quale viaggiava la famiglia messinese.

Conducente indagato

L’uomo, originario di Crotone e residente a Monza è stato denunciato per omicidio stradale. Nell’impatto lui e la donna che viaggiava accanto non hanno riportato grosse conseguenze, mentre la C1 della famiglia messinese è stata spinta contro il guard rail e tutti gli occupanti sono rimasti feriti. Soccorsi e trasportati alla struttura ospedaliera più vicina, sono stati curati e dimessi. Ma per Martina, quella in condizioni più gravi, non c’è stato nulla da fare: la piccola è spirata appena arrivata all’ospedale Luigi Curto di Polla.

Il pellegrinaggio a Pietralcina

Quel giorno papà Fortunato, originario di Santa Lucia del Mela e impiegato come guardia penitenziaria al carcere messinese di Gazzi, stava portando la famiglia in pellegrinaggio a Pietralcina. Una breve vacanza spirituale con la giovane moglie e i due bimbi finita in tragedia.

L’indagine sull’incidente di Sala Consilina

Gli accertamenti sono affidati alla Polizia stradale di Sala Consilina che lavora per ricostruire la dinamica, partendo dalla verifica delle velocità alle quali viaggiavano le due utilitarie passando per i dispositivi di sicurezza per il trasporto dei bimbi sulle auto.