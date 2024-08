Incidente a Sala Consilina, sotto osservazione il fratellino

Le condizioni della famiglia messinese ricoverata all'ospedale di Polla dopo la tragedia costata la vita alla bimba di 7 anni

Sono stati trasportati all’ospedale Luigi Curto di Polla i feriti coinvolti nel tragico incidente avvenuto stamane sull’autostrada A2 del Mediterraneo tra Sala Consilina e Buonabitacolo. E’ qui che la bimba messinese di 7 anni è spirata, dopo l’inutile corsa del 118 verso il presidio sanitario, nel tentativo di strapparla alla morte.

Le condizioni dei messinesi

Affidati alle cure dei medici del Curto anche i genitori, il fratellino di 5 anni e la coppia calabrese la cui auto ha impattato con quella della famiglia messinese. Tutti sono sotto osservazione dei medici ma non sonno giudicati in pericolo di vita. Resta in codice rosso il bimbo piccolo, per le sue condizioni delicate. Il papà è un agente penitenziario in servizio al carcere messinese di Gazzi. Sono ore d’angoscia per la coppia e i familiari, scioccati dalla morte della piccola e in ansia per il bambino.

L’incidente in autostrada

Ancora in corso l’accertamento delle cause dell’incidente, avvenuto poco prima dello svincolo di Sala Consilina, dove la Capture avrebbe impattato la Citroen C1, spinta sul guard rayl.