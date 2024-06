Bimbo affetto da grave patologia operato al Ccpm di Taormina

Ieri l'arrivo dal Burundi, oggi la delicata operazione a cuore aperto che potrebbe salvargli la vita

TAORMINA – Elijah, un bimbo arrivato ieri dal Burundi, è stato operato questa mattina dal team della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Un intervento complesso, a cuore aperto.

“Una vicenda che seguiamo con trepidazione – dichiarano Totò Cuffaro e Stefano Cirillo di Aiutiamoilburundi Onlus -. Il primario Agati ci ha informati della rata patologia di Elijah, affetto da una cardiopatia congenita complessa caratterizzata da malformazioni multiple intracardiache che interessano la valvola aortica e valvola polmonare. Ci attendono molte ore con il fiato sospeso ma preghiamo certi del buon risultato”.

“La sanità siciliana, come detto più volte, e la Cardiochirurgia di Taormina – aggiungono Cuffaro e Cirillo – rappresentano eccellenze internazionali che non possono essere messe in discussione. Siamo certi che questo ponte umanitario con il Burundi rappresenta il modo migliore di fare sanità ed è per tutta la Sicilia motivo di orgoglio. Continueremo la nostra battaglia per mantenere l’eccellenza di Taormina dando la possibilità a tanti bambini, che arrivano anche da lontano, di potere avere una speranza di vita”, concludono.