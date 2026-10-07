Bimbo caduto dal palco a Patti, avvisato il sindaco

La Procura vuole ascoltare il primo cittadino. Ma l'indagine riguarda altre posizioni

Patti – Dopo le buone notizie sulle condizioni del bambino di sei anni caduto dal palco, arrivano le note dolenti a Patti, dove l’indagine della Procura entra nel vivo con i primi avvisi di garanzia. Tra gli indagati il primo cittadino Gianluca Bonsignore, avvisato per permettergli di partecipare agli accertamenti con le garanzie di legge.

Bimbo caduto dal palco, sindaco indagato

L’avviso al sindaco è stato spiccato anche per poterlo ascoltare e avere chiarimenti in merito alle condizioni del palco ed al perché non fosse stato ancora smontato dopo la serata per la quale era stato montato, e per permettere agli investigatori di acquisire la documentazione utile a ricostruire la catena di eventuali responsabilità.

L’indagine sulla sicurezza

Sotto la lente l’incarico e le autorizzazioni per allestire la struttura modulare sul lungomare di Patti Marina, dove a fine mese scorso sono stati premiati i vincitori del Tindari Rally, e cosa era stato previsto per la manutenzione successiva. L’incartamento è nelle mani del procuratore reggente Andrea Apollonio, che ha ordinato il sequestro del palco.

Le condizioni del piccolo

Intanto il piccolo migliora. E’ ancora ricoverato al Policlinico di Messina in prognosi riservata, ma ieri i medici lo hanno estubato ed ha timidamente cominciato a parlare, cercando i genitori. Per questi ultimi saranno ancora ore di apprensione, oggi, in attesa che i sanitari si pronuncino sui segnali di miglioramento, ma adesso la speranza riscalda i loro cuori. L’edema provocato dalla caduta in bici dal palco è stato circoscritto con l’intervento effettuato al Policlinico, ora resta da capire quali sono le condizioni generali.

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