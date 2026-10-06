Buone notizie per il bimbo caduto dal palco a Patti: estubato, cerca la mamma

La prognosi resta riservata ma il piccolo di 6 anni sta rispondendo bene agli stimoli

Messina – Arriva in tardissima mattinata la notizia che squarcia il velo d’angoscia che opprimeva la famiglia pattese in ansia per le notizie del bimbo caduto dal palco a Patti. Il piccolo di sei anni è stato estubato e le risposte agli stimoli sono considerate buone dai medici, che si riservano la prognosi in attesa degli sviluppi. E’ stata una emozione anche per loro, vedere i primi segnali di ripresa del bambino ricoverato in terapia intensiva pediatrica del Policlinico, soprattutto quando il piccolo ha cercato la madre.

Bimbo caduto a Patti, le sue condizioni

Adesso le speranze di tutti sono per le prossime ore: resterà sotto stretto monitoraggio dell’equipe coordinata dalla dottoressa Eloisa Gitto che verificherà i parametri. Il piccolo è stato posto sotto sedazione all’arrivo al Policlinico, è stato operato per ridurre l’edema cerebrale provocato dalla caduta col palco dalla bici, i suoi valori sono sempre stati stabili e questo ha fatto ben sperare sin da subito. Oggi, in tardissima mattinata, la buona notizia: respira autonomamente.

Le indagini sul palco

Intanto a Patti vanno avanti gli accertamenti per capire se la struttura modulare dal quale il ragazzino è scivolato con la bici era in sicurezza. Il palco è stato sequestrato dalla Procura, guidata dal reggente Andrea Apollonio, che ha chiesto gli atti per verificare perché fosse ancora presente, dopo lo spettacolo di premiazione del Tindari Rally avvenuta negli ultimi giorni del mese scorso sul lungomare di Patti Marina, e a che condizioni.