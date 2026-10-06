 Furci Siculo, lite tra vicini finisce nel sangue: 41enne ferito all’addome

Furci Siculo, lite tra vicini finisce nel sangue: 41enne ferito all’addome

Gianluca Santisi

Furci Siculo, lite tra vicini finisce nel sangue: 41enne ferito all’addome

martedì 06 Ottobre 2026 - 18:30

L'uomo ha riportato una ferita da arma da taglio e un ematoma all'occhio destro. Dopo le cure al Pte di S. Teresa, è stato trasferito al Policlinico

FURCI SICULO – Una lite tra vicini è degenerata questa mattina in un’aggressione a Furci Siculo, dove un 41enne del posto è rimasto ferito ed è stato successivamente trasferito in ospedale. L’episodio si è verificato poco dopo le 8, al termine di una discussione le cui cause sono ancora in fase di accertamento.

L’uomo, in evidente stato di agitazione, si è presentato alla postazione Pte – 118 di S. Teresa di Riva. I sanitari hanno riscontrato una ferita da arma da taglio all’addome e un ematoma all’occhio destro. In un primo momento il 41enne avrebbe rifiutato le cure, allontanandosi dal presidio, salvo poi fare ritorno poco dopo. A quel punto è stato trasferito al Policlinico di Messina per ulteriori accertamenti e le cure necessarie.

Sull’accaduto sono intervenuti i carabinieri delle Stazioni di S. Teresa di Riva e Sant’Alessio Siculo, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. I militari avrebbero già individuato il presunto autore dell’aggressione, un coetaneo della vittima, che potrebbe essere denunciato a piede libero. Restano da chiarire i motivi che hanno fatto degenerare la discussione.

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