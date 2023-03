Birra Messina, riprese in città per il prossimo spot: occhio ai divieti di sosta - Tempostretto

Giovedì 23 marzo dalle 6 alle 19 sarà girata la nuova pubblicità. Tra le strade interessate il Viale Principe Umberto e la Monsignor D'Arrigo. Auto anche al Duomo

MESSINA – La società “Mercurio Cinematografica s.r.l.” girerà in città, giovedì 23 marzo, il nuovo spot della celebre Birra Messina. Dalle 6 alle 19 i cittadini potrebbero imbattersi in riprese televisive, attori e cameraman, ma anche in zone con rimozione coatta e limitazioni viarie.

Le limitazioni viarie

Proprio per regolare al meglio il transito veicolare, in un momento particolare per il traffico cittadino, congestionato da pessime abitudini e strade ridotte dai cantieri, è stato disposto il divieto di sosta in alcuni tratti del centro città. Non si potrà parcheggiare, ad esempio, sulla via Vittorio Emanuele II, in quei 60 metri tra Boccetta e l’ingresso sud della Marina del Nettuno in cui spesso le auto vengono lasciate anche in maniera sregolata e scomposta.

Tra i tratti interessati anche entrambi i lati di una delle strade di piazza Casa Pia, dove si trova il monumento di Porta Grazia, nel tratto compresso “tra l’istituto Filippo Juvara e la scuola di ballo Asd Carioca”. E ancora, interdetta la sosta in via Monsignor D’Arrigo, tra i civici numero 68 e 70 e su Viale Principe Umberto, all’altezza del “Bar Panorama”, dove solitamente negli orari di punta si crea un vero e proprio ingorgo generato dall’uscita degli studenti dell’istituto scolastico della zona.

Veicoli anche al Duomo

A essere interessata dallo spot sarà anche Piazza Duomo. Nell’area precedentemente destinata alle soste di autobus e trenini turistici, sosteranno i veicoli coinvolti nelle riprese, che accederanno all’area, solitamente interdetta al traffico, dal varco dell’area pedonale di via San Giacomo per poi uscire dall’altra parte, sul Corso Cavour.

