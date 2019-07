Bisconte, il Consiglio di circoscrizione: Risolti i problemi di erogazione idrica - Tempostretto

Da tempo l'erogazione nel villaggio veniva sospesa alle 18

Risolto il problema di erogazione idrica che ha creato disagi al villaggio di Bisconte. Dopo alcune settimane di interlocuzione tra la presidenza Amam ed il Consiglio della Terza Circoscrizione finalmente si è riusciti a trovare una soluzione e garantire l’erogazione del prezioso liquido per 24 ore nel villaggio Bisconte. Da mesi l’erogazione veniva sospesa alle 18 circa creando notevoli disagi alla popolazione residente. Già dalla giornata odierna, scrive il presidente del Consiglio di circoscrizione Lino Cucè- dovrebbe essere garantita un erogazione giornaliera costante in tutte le ore. Ringrazio a nome dei cittadini il presidente Salvo Puccio per l’impegno profuso e per aver risolto la questione che si trascinava da mesi. Ancora una volta fondamentale il ruolo delle Circoscrizioni che si fanno portavoce dei cittadini.”