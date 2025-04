Bisconte, smottamento in via Polveriera. Dopo due mesi la carreggiata è ancora ridotta

Il sollecito da parte del presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto

Era il 26 febbraio quando, in via Polveriera, a Bisconte, si era verificato uno smottamento. La strada era stata riaperta parzialmente nella stessa giornata e la frana bloccata con una rete.

A distanza di due mesi, però, la strada è ancora oggi a carreggiata ridotta. Il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto, scrive al sindaco Federico Basile e agli assessori Salvatore Mondello, Massimiliano Minutoli e Francesco Caminiti, per chiedere “quali azioni si stanno ponendo in essere per fronteggiare il pericolo di analoghi smottamenti nello stesso punto” ed evidenziare “la necessità, ripristinate le condizioni di sicurezza, della totale riapertura della strada dal momento che a tutt’oggi la stessa è parzialmente interdetta al transito”.