Bluferries, sottoscritto dai sindacati l'accordo per 168 lavoratori marittimi - Tempostretto

Azienda disponibile al confronto, accolta parte delle rivendicazioni. Ecco quali

MESSINA – I sindacati hanno sottoscritto l’accordo di secondo livello che riguarda 160 lavoratori marittimi della società di navigazione Blu Ferries. Fra le sigle che hanno firmato il documento è presente anche la Filt Cgil che non avendo condiviso la prima ipotesi di accordo aveva attivato conseguenti procedure di raffreddamento; posizione che l’Orsa ha condiviso e sostenuto. Attraverso la linea conflittuale dettata dai lavoratori di Orsa e Filt Cgil l’accordo siglato ha fatto registrare sostanziali passi avanti per i lavoratori rispetto alla prima stesura che si concretizzano in: 200 euro in più nel premio di produzione, anticipo mensile del premio che passa dal 60% al 75% e computo malattia in periodo di “carenza” per il raggiungimento del premio che passa da 6 a 7 giorni. Preso atto della disponibilità al confronto mostrata dalla direzione aziendale e tenuto conto dell’accoglimento di una parte delle rivendicazioni avanzate dai lavoratori, le procedure di raffreddamento si sono concluse con esito positivo e con la sottoscrizione dell’accordo di secondo livello. “Nell’attuale scenario di caos contrattuale che caratterizza i servizi di navigazione nell’area dello Stretto – dichiarano Carmelo Garufi, segretario generale della Filt Cgil e Mariano Massaro Segretario nazionale dell’Orsa – quello sottoscritto in Bluferries è un accordo accettabile che consideriamo un primo passo verso il livellamento al rialzo dei salari che nello Stretto restano fra i più bassi in ambito marittimo”.