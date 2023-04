Bonafede: "Abbiamo fatto passi da gigante" . Il punto sulla salvezza di Akademia - Tempostretto

L'Akademia Messina si trova a quattro punti dalla salvezza diretta con una partita in meno giocata, ottime notizie dagli altri campi con risultati favorevoli

MESSINA – Vittoria importantissima dell’Akademia Sant’Anna, non soltanto perché si aggiungono altri tre punti alla classifica delle messinesi che continuano a lottare per la permanenza in serie A2, ma anche perché arrivati contro una squadra che all’andata si era dimostrata nettamente più forte vincendo per 3-0. Forse ricordando anche quella sfida coach Bonafede in conferenza stampa ha sottolineato come la squadra abbia fatto “passi da gigante“.

Tra le altre parole dette dal tecnico siracusano, su quella che ormai agli occhi di tutti è la sua Akademia, anche la voglia di crederci fino in fondo: “Ho detto sempre che non è importante come inizi ma come finisci – questo il commento post partita di coach Bonafede – La squadra ha fatto dei passi da gigante e stasera ho avuto una grande risposta da parte di tutte: abbiamo difeso, abbiamo murato ed abbiamo giocato con dei terminali offensivi che hanno ottenuto delle percentuali pazzesche ma, nel complesso hanno giocato tutte molto bene. Le ragazze sono cresciute tanto, stanno esprimendo una grande pallavolo e, quindi, sono contento e soddisfatto”.

La salvezza di Akademia si avvicina

Non solo l’intera posta conquistata al Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria, ma anche i risultati favorevoli che sono arrivati dagli altri campi. Su tutti la sconfitta di Vicenza per mano del Club Italia, il tie break giocato tra Castelnuovo Rangone e Sant’Elia, che di fatto fa perdere un po’ di punti a entrambe, e anche il passo falso di Offanengo contro Perugia, sconfitta al tie break che guadagna solo un punto.

La Desi Shipping Akademia Messina sale a quota 26 punti e la quota salvezza è fissata a 30 punti, un grande ed ulteriore passo avanti rispetto a qualche settimana fa. Come se non bastasse va tenuto in conto che tranne Como, a 40 punti capolista e quasi matematicamente salva, tutte le altre da Cremona in giù sono vicine e soprattutto giocheranno da qui alla fine una partita in meno rispetto alla messinesi e poi ovviamente sarà tutto nella mani delle pallavoliste di Messina che dovranno vincere gli scontri diretti ancora in programma.

Risultati 7ª giornata

Cremona – Marsala 3-1

Akademia Messina – Lecco 3-1

Vicenza – Club Italia 0-3

Castelnuovo Rangone – Sant’Elia 3-2

Offanengo – Perugia 2-3

Turno di riposo: Como

Classifica Poule Salvezza A2

Salve

Volley Como 40 punti

Cremona 36 punti*

Offanengo 34 punti*

Lecco 33 punti*

Castelnuovo Rangone 30 punti*

Retrocesse

Vicenza Volley 29 punti

Akademia Messina 26 punti

Sant’Elia 24 punti

Club Italia Milano 19 punti*

Marsala 18 punti

Perugia 12 punti

*partita in più

Articoli correlati