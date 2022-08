Boom delle crociere a Messina: a Ferragosto attesi 9.500 passeggeri - Tempostretto

Numeri al di sopra delle aspettative per Msc. E nel 2023 arriverà la nuova ammiraglia

MESSINA – Numeri al di sopra delle aspettative per Msc Crociere nel porto di Messina. Nelle settimane in prossimità di Ferragosto saranno infatti circa 9.500 i passeggeri che si imbarcheranno per un’esperienza nel Mediterraneo. A fare tappa in città, come durante tutto il periodo estivo, sarà Msc Seaview, con importanti benefici non solo per le realtà attive nel settore turistico, ma anche per le numerose altre attività operative in questo periodo.

Molto positivi anche i dati riscontrati a livello nazionale, che confermano come il Mediterraneo resti una delle mete più gettonate per le vacanze nel periodo di Ferragosto. Ben 11 delle 19 navi della flotta MSC Crociere, infatti, toccheranno l’Italia movimentando complessivamente 217.000 passeggeri.

“Anche per questa estate l’Italia e il Mediterraneo sono protagoniste indiscusse della programmazione Msc Crociere. Sono tanti gli italiani che hanno scelto di trascorrere il Ferragosto a bordo delle nostre navi, grazie alla ricca offerta di itinerari e alla presenza di un numero di destinazioni raggiungibili con le nostre unità“, dice Leonardo Massa, Managing Director di Msc Crociere.

La Msc World Europa sarà di casa a Messina

Per le prossime stagioni l’offerta è destinata a crescere ulteriormente perché, alla fine del 2022, arriveranno in flotta due nuove navi, Msc World Europa e Msc Seascape, mentre nella primavera del 2023 arriverà MSC Euribia, portando quindi la flotta a ben 22 unità.

Msc World Europa, la nuova ammiraglia della flotta è la prima della World Class, con 22 ponti, 47 metri di larghezza, 2.626 cabine e oltre 40.000m di spazi comuni è una nave totalmente innovativa che rappresenta il futuro delle crociere. Msc World Europa sarà infatti la prima nave alimentata a Gnl della flotta di MSC Crociere e la più grande al mondo ad utilizzare quello che attualmente è il combustibile fossile più pulito al mondo. La nuova ammiraglia per tutta l’estate 2023 sarà di casa a Messina per le crociere nel Mediterraneo occidentale.

