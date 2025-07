Bordonaro si prepara a dire addio a Gabriele Cavò

Giovedì i funerali del 17enne morto nell'incidente stradale di via Cicala

Messina – E’ giovedì il giorno del saluto estremo a Gabriele Cavò. I funerali del diciassettenne vittima dell’incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì saranno celebrati con molta probabilità il 3 giugno alle 16 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Bordonaro. Gli amici del suo quartiere sono pronti a celebrarlo, come fatto già subito dopo lo schianto tra il suo scooter e una Smart, tra via Garibaldi e via Cicala.

Le indagini

Intanto l’indagine per chiarire i contorni dello scontro vanno avanti. La PM Alice Parialò, titolare del caso, ha ordinato l’autopsia sul corpo di Gabriele, effettuata ieri e al termine del quale ha restituito la salma alla famiglia, dissequestrandola.

I rilievi tecnici

Indagati, in vista degli accertamenti tecnici, il giovane conducente della Smart e la proprietaria di un’auto in sosta in via Garibaldi, assistiti dagli avvocati Pietro Pollicino e Ornella Sparicio, mentre la famiglia Cavò si è affidata all’avvocato Antonello Scordo. I legali e i periti ieri hanno preso parte ad un sopralluogo sul posto dell’incidente mortale, per chiarire alcuni punti della dinamica.