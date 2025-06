Musica e canti per Gabriele Cavò, notte inquieta in via Garibaldi

Gli amici del 17enne lo hanno ricordato nel luogo in cui è avvenuto l'incidente mortale. Stasera un momento di preghiera a Bordonaro

MESSINA – Una notte inquieta nel ricordo dell’amico Gabriele Cavò, vittima di un incidente stradale in via Garibaldi. Stanotte, tanti ragazzi hanno reso omaggio al 17enne nel luogo dell’incidente, con la musica ad alto volume come sottofondo.

Questo ha provocato disagi agli abitanti della zona. Commossi, gli amici di Gabriele hanno intonato cori, pianto e cantato per il giovane, tra i fiori e la sua foto. Il tutto dopo che per una giornata intera c’è stato un andirivieni nel luogo dell’incidente, all’incrocio con via Cicala.

Oggi la preghiera a Bordonaro

Ma stasera ci sarà pure un momento di raccoglimento. Questo il messaggio di padre Severino, parroco di Santa Maria delle Grazie, a Bordonaro: “A causa della prematura scomparsa del nostro fratellino Gabriele, sabato sera, dopo la Santa Messa delle ore 18.30, ci sarà un momento di Adorazione eucaristica in suffragio di Gabriele. Tutte le manifestazioni comprese l’infiorata e la processione saranno annullate. Rimaniamo in preghiera.. Siete tutti invitati a partecipare”.

Articoli correlati