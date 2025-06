Messina. Incidente in via Garibaldi, muore 17enne

Tragedia notturna sulle strade cittadine

Ancora una vittima sulle strade messinesi. Un tragico incidente, avvenuto nel cuore della notte e in pieno centro città, ha spezzato la vita di un giovane di appena 17 anni.

L’impatto fatale è avvenuto intorno alle 3:30 del mattino in via Garibaldi, all’incrocio con via Cicala. Il diciassettenne stava percorrendo via Garibaldi in direzione sud a bordo del suo motorino, quando si è scontrato violentemente con una Smart su cui viaggiava una coppia di ragazzi. La forza dell’urto ha proiettato entrambi i veicoli sul marciapiede, dove hanno anche colpito un’auto parcheggiata.

Per il giovanissimo non c’è stato scampo. Nonostante i tempestivi soccorsi dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Il 17enne è deceduto durante il trasporto in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, sotto il coordinamento del comandante Giovanni Giardina e del responsabile della sezione infortunistica Giovanni Arizzi. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, sia quelle comunali che quelle installate dalle attività commerciali, per ottenere ulteriori elementi utili alle indagini.