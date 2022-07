Borghi Più belli d’Italia, Eleonora Cacopardo vice presidente regionale dell'associazione - Tempostretto

Importante riconoscimento per il vicesindaco di Castelmola

Nello splendido scenario del castello di Sperlinga (in provincia di Enna), si è tenuta una partecipata assemblea di sindaci ed amministratori (presenti 20 comuni su 22) dei borghi più belli d’Italia in Sicilia, alla presenza di Fiorello Primi, presidente nazionale dell’associazione Borghi Più belli d’Italia e di Giuseppe Simone, vice presidente nazionale, con all’ordine del giorno il rinnovo dei vertici regionali dell’associazione. Dopo un costruttivo confronto sono stati eletti all’unanimità, Michelangelo Giansiracusa (sindaco di Ferla) nuovo coordinatore regionale dell’associazione e presidente dell’Ats dei 22 comuni facenti parte dell’aggregazione e quali vice presidenti Giuseppe Ferrarello (sindaco di Gangi) ed Eleonora Cacopardo (vice sindaco di Castelmola). “L’incarico ricevuto mi riempie di orgoglio – afferma il neo coordinatore regionale -per l’importanza che il ruolo dell’associazione dei borghi ha assunto negli anni in italia e in Sicilia e mi carica della responsabilità di raccogliere l’eredità dell’infaticabile e prezioso lavoro di chi mi ha preceduto, l’appassionato Salvatore Bartolotta. Un grazie a tutti i colleghi sindaci per la fiducia”.