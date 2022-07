Borsa di studio alla Teatro Golden Accademy per le ballerine di Alì Terme - Tempostretto

Importante risultato per le studentesse dello studio di danza "Tersicore"

ALI’ TERME – Lo Studio di Danza “Tersicore di Alì Terme, guidato da Domelita Abate, ha ricevuto una borsa di studio che permetterà alle allieve di accedere alle lezioni, con importanti professionisti della danza, della “Teatro Golden Accademy” di Roma. Le allieve sono state valutate sia in merito alla tecnica classico-accademica sia all’atteggiamento artistico/espressivo dal direttore del Teatro, Giovanni Rosaci, che ha presenziato alla messa in scena del Balletto di Repertorio, “Cigale”, danzato con estrema delicatezza, eleganza e precisione da parte di tutte le studentesse. Lo spettacolo è stato un omaggio a Carla Fracci, scomparsa quest’anno, e testimonia il profilo prettamente professionale dei corsi dello Studio di Danza “Tersicore”. È stato rinnovato, inoltre, per il secondo anno, l’invito per le allieve anche alla partecipazione al Galà di Danza, che il Teatro ha in cartellone nel mese di gennaio.