"Bottiglie e sporcizia a Piazza Antonello dopo la febbre del sabato sera" VIDEO - Tempostretto

La segnalazione di un lettore: "Non è giusto lasciare la città in queste condizioni ogni fine settimana"

MESSINA – Segnalazioni WhatsApp 366.8726275. Scrive un lettore e invia dei video: “Non è accettabile che ogni domenica mattina, a Piazza Antonello, ci sia questo degrado, tra bottiglie sulle scalinate e sporcizia. Ci vuole più controllo. I turisti passano in mezzo a questa sporcizia. Ho trovato alle 8.30 questa situazione e alle 9 Messina Servizi è già intervenuta per pulire. Ma non è giusto lasciare la città in queste condizioni”.