Briga superiore. Incendio lambisce le case, i residenti: "Le minacce dal torrente, interventi difficili" - Tempostretto

I cittadini: "Abbiamo più volte denunciato le condizioni del greto, servono interventi per mantenerlo in condizioni di sicurezza"

MESSINA – Un vasto incendio ha interessato nella giornata di oggi Briga Superiore, divorando ampie aree di vegetazione che insistono lungo il terrente e minacciando le abitazioni che sorgono a qualche decina di metri di distanza. L’opera dei Vigili del fuoco si è rivelata particolarmente complessa, anche a causa della vegetazione spontanea che sorge lungo il greto. Una situazione delicata più volte denunciata dalla popolazione del luogo: “Canneti, alberi ed erbacce – il coro unanime – oltre a causare un problema serio in caso di interventi di soccorso, mettono a rischio la sicurezza dei cittadini”. Le minacce sono state fugate grazie alle operazioni di spegnimento. E’ rientrata così la paura dei residenti che si erano riversati in strada (nella foto), preoccupati. I residenti tornano a chiedere a gran voce agli amministratori la pulizia dell’alveo del torrente ed il mantenimento dello stesso in condizioni di sicurezza”.