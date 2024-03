Brindisi-Messina, il giorno della sfida

I convocati per la sfida del "Fanuzzi" con inizio alle ore 18:30, la probabile formazione

Il Messina scenderà in campo in anticipo questa sera per la 29ª giornata del campionato. Al “Fanuzzi” i biancoscudati si troveranno di fronte il Brindisi fanalino di coda del girone C. Gli uomini di mister Modica arrivano da un pareggio in rimonta contro il Picerno e quella pugliese è una trasferta da non sbagliare perché potrebbe dare una botta decisiva alla classifica per mettere ancor più al sicuro la pratica salvezza. Per la sfida in programma questa sera alle 18:30 assenti per il Messina il centrocampista Firenze, squalificato, e il difensore Pacciardi, che sta recuperando da un infortunio e non compare tra i convocati.

L’avversario Brindisi non se la passa per nulla bene. Nonostante la vittoria all’andata e l’imbattibilità contro il Messina in casa che dura da decenni la formazione, che ha richiamato in panchina mister Danucci, non vince una partita da undici giornate e in casa quest’anno ne ha vinta solo una praticamente ad inizio campionato. La formazione pugliese inoltre è la peggior difesa del girone, il Messina dovrà approfittarne.

I convocati per Brindisi – Messina

Portieri: Ermanno Fumagalli (1982), Edoardo Piana (2003).

Difensori: Jacopo Fumagalli (2005), Marco Manetta (1991), Vincenzo Polito (1999), Damiano Lia (1997), Giuseppe Salvo (2003), Samuele Zona (2002), Daniel Dumbravanu (2001).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Francesco Giunta (1999), Francesco Scafetta (2002), Domenico Franco (1992), Pasqualino Ortisi (2002), Marco Civilleri (1991).

Attaccanti: Antonino Ragusa (1990), Vincenzo Plescia (1998), Michele Emmausso (1997), Pierluca Luciani (2002), Carlo Cavallo (2002), Marco Zunno (2001), Marco Rosafio (1994), Sabino Signorile (2002).

Nel probabile schieramento dei biancoscudati, nell’ormai consueto 4-2-3-1, Fumagalli difenderà i pali, a destra Lia, Manetta e Dumbravanu centrali, a sinistra Ortisi. In mediana Frisenna con Franco, dietro la punta Luciani, Rosafio, Emmausso e Zunno.

