Brolo. 700 grammi di droga in casa, arrestato 60enne

Sequestrati anche 20mila euro in contanti, ritenuti provento di spaccio

Ieri pomeriggio, a Brolo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Patti hanno arrestato in flagranza di reato un 60enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata quando i militari dell’Arma, durante un servizio di pattugliamento, hanno notato una presunta cessione di droga su strada. Il tempestivo intervento ha consentito di fermare e perquisire l’auto dell’acquirente, all’interno della quale sono stati trovati 2 grammi di cocaina che gli erano stati appena ceduti. Per quest’ultimo è scattata la segnalazione alla Prefettura di Messina per le sanzioni amministrative previste dall’art. 75 del D.P.R. 309/90 – uso personale di stupefacenti.

La successiva perquisizione personale condotta a carico del presunto spacciatore ha permesso di trovare la somma contante di oltre 1.100 euro, ritenuta probabile provento di precedenti cessioni di sostanza stupefacente.

Considerati i presupposti, i militari operanti – con il supporto specializzato del personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” – hanno esteso la perquisizione presso il domicilio dell’uomo. L’atto di polizia giudiziaria ha confermato le ipotesi investigative, consentendo di trovare vicino e all’interno della casa 45 grammi di cocaina, 700 grammi di marijuana, oltre 20mila euro in contanti, ritenuti presunto provento dell’attività illecita di spaccio, materiale vario per confezionamento delle dosi, 1 cartuccia per fucile calibro 16 e 7 proiettili per pistola calibro 6,35.

La convivente dell’arrestato è stata trovata in possesso di 1 grammo di cocaina ed è stata a sua volta segnalata alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato portato al carcere di Barcellona in attesa di decisione del giudice.