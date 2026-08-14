 Brolo. 700 grammi di droga in casa, arrestato 60enne

Brolo. 700 grammi di droga in casa, arrestato 60enne

Redazione

Brolo. 700 grammi di droga in casa, arrestato 60enne

venerdì 14 Agosto 2026 - 14:30

Sequestrati anche 20mila euro in contanti, ritenuti provento di spaccio

Ieri pomeriggio, a Brolo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Patti hanno arrestato in flagranza di reato un 60enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata quando i militari dell’Arma, durante un servizio di pattugliamento, hanno notato una presunta cessione di droga su strada. Il tempestivo intervento ha consentito di fermare e perquisire l’auto dell’acquirente, all’interno della quale sono stati trovati 2 grammi di cocaina che gli erano stati appena ceduti. Per quest’ultimo è scattata la segnalazione alla Prefettura di Messina per le sanzioni amministrative previste dall’art. 75 del D.P.R. 309/90 – uso personale di stupefacenti.

La successiva perquisizione personale condotta a carico del presunto spacciatore ha permesso di trovare la somma contante di oltre 1.100 euro, ritenuta probabile provento di precedenti cessioni di sostanza stupefacente.

Considerati i presupposti, i militari operanti – con il supporto specializzato del personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” – hanno esteso la perquisizione presso il domicilio dell’uomo. L’atto di polizia giudiziaria ha confermato le ipotesi investigative, consentendo di trovare vicino e all’interno della casa 45 grammi di cocaina, 700 grammi di marijuana, oltre 20mila euro in contanti, ritenuti presunto provento dell’attività illecita di spaccio, materiale vario per confezionamento delle dosi, 1 cartuccia per fucile calibro 16 e 7 proiettili per pistola calibro 6,35.

La convivente dell’arrestato è stata trovata in possesso di 1 grammo di cocaina ed è stata a sua volta segnalata alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato portato al carcere di Barcellona in attesa di decisione del giudice.

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