Acr Messina, dopo il ritiro parla mister Torrisi: “Il bilancio dopo Cascia è positivo”

L'allenatore commenta il ritiro e si dice soddisfatto del lavoro: "I ragazzi mi hanno dato risposte, ho fiducia e ottimismo"

A conclusione del ritiro precampionato di Cascia, le dichiarazioni integrali del tecnico Alfio Torrisi, che traccia il bilancio del lavoro svolto in questi giorni, racconta le sensazioni sul gruppo e guarda alla stagione che sta per iniziare.

“Innanzitutto ci tengo a ringraziare profondamente la società per questa grande opportunità. Ci ha messo a disposizione una struttura di altissimo livello, che pochi club possono permettersi, degna del blasone e del nome del Messina, sia per quanto riguarda l’hotel che gli impianti sportivi.

Il bilancio di questa fase di preparazione a Cascia è estremamente positivo. Abbiamo lavorato sodo, gettando fondamenta solide sia sul piano atletico che su quello tattico, sfruttando al massimo ogni singolo giorno a disposizione”.

Soddisfatto del lavoro del gruppo: “Sotto questo aspetto sono davvero molto soddisfatto. Ho trovato un gruppo straordinario, caratterizzato da una grandissima disponibilità ad apprendere i nuovi principi e a costruire insieme un modello di gioco nuovo. Ciò che mi è piaciuto di più sono lo spirito di sacrificio e la coesione che si sono creati fin da subito. Lo si è visto chiaramente anche nelle partitelle in famiglia: c’era una sana rivalità, una voglia matta di vincere a tutti i costi, persino in allenamento. È il segnale inequivocabile di una squadra viva, unita e affamata”.

Sulla stagione che verrà: “Guardo alla stagione che sta per iniziare con grande fiducia e ottimismo, proprio grazie alle risposte che i ragazzi mi hanno dato in questi giorni. Il Messina che voglio vedere in campo rispecchia esattamente lo spirito di questo ritiro: dovrà essere una squadra feroce, agguerrita, che non molla un centimetro, che gioca con grande intensità e che scende in campo sempre con la voglia di vincere, su ogni pallone e contro qualsiasi avversario. Abbiamo le basi giuste per fare bene”.

I ringraziamenti finali del mister: “Non posso concludere senza un ringraziamento doveroso a chi ha reso questo ritiro perfetto sotto ogni punto di vista. Penso al nostro staff medico e ai fisioterapisti, professionisti di altissimo livello e lavoratori instancabili, al servizio dei ragazzi ventiquattro ore al giorno. E un grazie di cuore va ai nostri due magazzinieri, figure eccezionali che con il loro lavoro costante e silenzioso sono stati fondamentali: senza il loro prezioso aiuto non avremmo potuto lavorare in questo modo. Questo impegno corale ci fa capire che stiamo crescendo e che, tutti insieme, possiamo davvero costruire qualcosa di straordinario”.