 Messina Volley, Augustin Pisana è il nuovo scoutman

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Simone Milioti

Messina Volley, Augustin Pisana è il nuovo scoutman

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venerdì 14 Agosto 2026 - 15:30

In vista della prossima Serie B2 la formazione gialloblù accoglie un altro professionista che sarà utile alla causa

MESSINA – Il Messina Volley accoglie il nuovo scoutman e addetto alle statistiche Agustin Pisana. Il tecnico vanta diverse esperienze in Serie B, da ex giocatore e scoutman, tra cui Brolo, Pulsano (TA) e Capo D’Orlando dove, in quest’ultima città, ha collaborato con la formazione dell’Orlandina Volley nelle ultime due stagioni sportive, ottenendo, il quella scorsa, la promozione diretta il B1 e l’arrivo alla Final Four di Coppa Italia. La società peloritana, del presidente Mario Rizzo, dà il benvenuto ad Augustin Pisana, convinta che quest’ultimo riuscirà a dare un prezioso e valido contributo tattico e statistico durante il corso di questa nuova stagione sportiva in Serie B2. 

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