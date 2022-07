Brunori Sas il 4 agosto in concerto al Teatro Antico di Taormina - Tempostretto

Grande attesa per il concerto del cantautore che fa tappa in Sicilia con il suo tour estivo

TAORMINA – Dopo l’incredibile successo del Brunori Sas Tour 2022, primo grande tour indoor in cui ha messo a segno innumerevoli sold out nei principali palazzetti italiani, il cantautore Dario Brunori porta il suo show nelle arene e nei festival più importanti d’Italia e giovedì 4 agosto farà tappa a Taormina al Teatro Antico per un imperdibile appuntamento, inserito nel cartellone del Wave Summer Music, prodotto da Vivo Concerti e promosso da Giuseppe Rapisarda Management.

Il viaggio in musica del Brunori Sas Tour Estate 2022 proseguirà poi verso Fasano, Ascoli Piceno, Santa Sofia, fino ad arrivare a Genova. Dario Brunori – accompagnato da un’eccezionale sezione di fiati – riproporrà brani capisaldi della sua carriera come La verità, Canzone contro la paura, L’uomo nero e Lamezia Milano, e celebrerà quelli della più recente produzione discografica – le canzoni di Cip! (Island Records), che contando solo sulle sue ali ha conquistato durante la pandemia la certificazione Disco di Platino FIMI/GfK.



Nonostante il periodo forzato di stop ai grandi eventi, Brunori non ha smesso neanche per un attimo di regalare ai fan momenti ed emozioni sempre nuovi e coinvolgenti: dal tour di Concertini Acustici passando per la recente pubblicazione di Baby Cip! e Cheap!, fino al Brunori Sas Tour appena terminato nei palasport italiani, il cantautore ha condiviso e continua a condividere la sua musica e la leggerezza poetica che da sempre lo contraddistinguono.

L’estate di Dario Brunori si preannuncia densissima di appuntamenti e il Brunori Sas Tour Estate 2022 è l’occasione perfetta per tornare a lasciarsi conquistare dalle sue esibizioni dal vivo.